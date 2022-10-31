Atwasat

الصومال تطلب مساعدة طبية من المجتمع الدولي بعد التفجير المزدوج في مقديشو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 أكتوبر 2022, 02:51 مساء
الصومال تطلب مساعدة طبية من المجتمع الدولي بعد التفجير المزدوج في مقديشو
أجهزة الإنقاذ وقوات الأمن في محيط موقع الانفجار المزدوج الذي أودى بحياة نحو 100 شخص في 29 أكتوبر 2022 في مقديشو, (أ ف ب)
alwasat radio

ناشد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، المجتمع الدولي تقديم المساعدة للمصابين في هجوم بسيّارتَين مفخّختَين، أسفر عن مقتل مئة شخص السبت في العاصمة مقديشو، وإصابة 300 على الأقل، في الوقت الذي تواصل فيه الجرافات الإثنين تمشيط موقع الانفجار بحثاً عن ضحايا تحت الأنقاض.

وتبنّت حركة الشباب الإسلامية الهجوم، الأكثر دموية منذ خمس سنوات، مؤكدة أنّ مقاتليها استهدفوا وزارة التعليم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وانفجرت سيّارتان مفخّختان بفارق دقائق قرب تقاطع زوبي المزدحم في مقديشو، وأدى الانفجاران اللذان دمّرا نوافذ المباني المجاورة، إلى إغراق المستشفيات والعيادات بالمصابين، في هذا البلد الذي دمّرت عقود من الصراع نظامه الصحّي.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأحد «ندعو المجتمع الدولي، الأخوة الصوماليين والأخوة الآخرين (...) إلى إرسال أطبّاء إلى الصومال لمساعدة المستشفيات في علاج الجرحى»، مشيراً إلى أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع.

وأضاف رئيس الدولة بعدما تبرّع بالدم «لا يمكننا نقل كل هذا العدد من الجرحى جواً (...). نطلب من أيّ شخص يمكن أن يرسل لنا المساعدة أن يقوم بذلك».

في حالة حرب
كذلك، أكد الرئيس حسين شيخ محمود أنّ الصومال و«هؤلاء الإرهابيين في حالة حرب»، مشيرا إلى أنّ «هذا الهجوم المزدوج يدلّ على أنّ الإسلاميين الشباب خسروا و(...) باتوا غير قادرين على مواجهة الجيش، لذلك تسلّلوا لقتل المدنيين الأبرياء».

- سقوط ضحايا في استهداف وزارة التربية الصومالية بانفجارين

ووقع الهجوم عند تقاطع زوبي، الذي سبق أن انفجرت شاحنة مفخّخة عنده في 14 أكتوبر 2017، ما أدى وقتذاك إلى مقتل 512 شخصاً وإصابة أكثر من 290.

إدانة دولية للهجوم
وسرعان ما دان المجتمع الدولي الهجوم المزدوج، وتعهّدت بعثة الأمم المتحدة في الصومال بالوقوف «بحزم الى جانب كلّ الصوماليين في وجه الإرهاب»، كما شجبت واشنطن الهجوم «البغيض»، وأكدت للسلطات الصومالية «دعمها في القتال لمنع مثل هذه الهجمات الإرهابية الوحشية».

وطُرد مقاتلو الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تقاتل الحكومة منذ العام 2007، من العاصمة في العام 2011 على يد قوّة من الاتّحاد الإفريقي، لكنّهم لا يزالون يسيطرون على مساحات شاسعة من الأرياف، ولديهم القدرة على شنّ هجمات دامية على أهداف مدنيّة وعسكريّة.

وكثّف الشباب نشاطهم خلال الأشهر الأخيرة في الصومال، البلد الفقير والمضطرب في القرن الإفريقي، وتجلّى ذلك خصوصاً في هجوم كبير على فندق في مقديشو نهاية أغسطس استمرّ نحو ثلاثين ساعة.

وبعد هذا الهجوم الذي أسفر عن 21 قتيلا على الأقل و117 جريحاً، وعد الرئيس حسن شيخ محمود بـ«حرب شاملة» للقضاء على عناصر الحركة، ودعا السكّان إلى «الابتعاد» عن المناطق التي يُسيطر عليها المسلحون، مشيراً إلى أنّ القوّات المسلّحة والميليشيات القبليّة تُصعّد الهجمات ضدّهم.

أخطر جفاف منذ 40 سنة
وكانت حركة الشباب أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف فندقاً في مدينة كيسمايو الساحلية، في 23 أكتوبر، وخلّف تسعة قتلى و47 جريحاً.

وشنّت قوات الأمن والميليشيات العشائرية المحلّية بشكل خاص عمليات عسكرية في وسط البلاد، ممّا أتاح استعادة أراضٍ من المسلحين، حسبما أفادت السلطات.

وفضلا عن هجمات حركة الشباب، تعيش الصومال خطر مجاعة وشيكة تسبّب بها أخطر جفاف تشهده البلاد منذ أكثر من أربعين عاماً.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن

كييف تعلن تحرك 12 سفينة محملة بالحبوب.. والأمم المتحدة تستأنف تفتيش السفن
كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن

كاركاتير حليم - 31 أكتوبر .. اليوم العالمي للمدن
تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية

تشاد تطلق حملة للقبض على خاطفي فرنسي قرب الحدود الليبية
4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية

4- المنقوش نموذجا من زمن الفدرالية
الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة

الرئاسة الأوكرانية: «هجوم روسي كثيف» على منشآت الطاقة في مناطق عدة
لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة

لولا: البرازيل بحاجة إلى السلام والوحدة ولن تبقى منبوذة
جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد

جائزة المكسيك: فيرستابن ينفرد بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي

«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي
«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي

«السويحلي» يحسم ديربي مصراتة و«أهلي بنغازي» يفوز بثلاثية في ديربي بنغازي
هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟

هل اخترقت روسيا هاتف ليز تراس عندما كانت وزيرة للخارجية؟
مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة

مناصرون لموسوليني يحيون مئوية «الزحف إلى روما» وصعود الفاشية إلى السلطة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟

«تحقيقات»: هل يستهلك المواطن خبزا ساما؟
«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟

«نسخة إلى الرأي العام»: المتزوجات بالأجانب: حقوق بالتقسيط أم هدية سياسية؟
كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - جهود الحل السياسي في ليبيا
«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى

«أفريقية الأثقال» بمصر: فضيتان وبرونزية للرباع الليبي إحسان شلابى
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا

رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
ميشال عون يستعد لمغادرة القصر الرئاسي ولبنان يدخل مرحلة «فراغ سياسي»
ميشال عون يستعد لمغادرة القصر الرئاسي ولبنان يدخل مرحلة «فراغ ...
التغير المناخي يهدد بنزوح الملايين في الشرق الأوسط
التغير المناخي يهدد بنزوح الملايين في الشرق الأوسط
الجزائر تستضيف أول قمة عربية منذ 3 سنوات
الجزائر تستضيف أول قمة عربية منذ 3 سنوات
المشهد اللبناني أكثر تعقيدا.. عون يقبل استقالة الحكومة قبل مغادرة القصر الرئاسي
المشهد اللبناني أكثر تعقيدا.. عون يقبل استقالة الحكومة قبل مغادرة...
آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم.. والشرطة ترد بالغاز المسيل
آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم.. والشرطة ترد بالغاز المسيل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة العربية لهذا السبب
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي أكد عدم حضوره القمة ......
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد
8 قتلى وأكثر من 20 جريحا بانفجار صهريج في بغداد...
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق
عبداللطيف رشيد رئيسا للعراق...
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»
الفصائل الفلسطينية توقع غدا على «إعلان الجزائر»...
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على برهم صالح في الجولة الأولى
البرلمان العراقي ينتخب الرئيس.. عبداللطيف رشيد يتقدم على ......
المزيد
الصومال تطلب مساعدة طبية من المجتمع الدولي بعد التفجير المزدوج في مقديشو
الصومال تطلب مساعدة طبية من المجتمع الدولي بعد التفجير ......
مصر تعزي الهند في ضحايا انهيار جسر كجرات
مصر تعزي الهند في ضحايا انهيار جسر كجرات...
أميركا تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمقديشو
أميركا تدين بقوة الهجوم الإرهابي الذي وقع بمقديشو...
آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم.. والشرطة ترد بالغاز المسيل
آلاف السودانيين يتظاهرون في الخرطوم.. والشرطة ترد بالغاز ......
المشهد اللبناني أكثر تعقيدا.. عون يقبل استقالة الحكومة قبل مغادرة القصر الرئاسي
المشهد اللبناني أكثر تعقيدا.. عون يقبل استقالة الحكومة قبل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط