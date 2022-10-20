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البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للمرة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 12:48 مساء
البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للمرة الثالثة
رئيس مجلس النواب اللبناني (وسط أعلى الصورة) نبيه بري مفتتحا الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد في بيروت، 29 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أخفق البرلمان اللبناني للمرة الثالثة، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد ما جعل البلاد أقرب إلى شبح حدوث فراغ في أعلى منصب مسيحي في الحكومة وأزمة أوسع في شرعية الدولة.

وحضر 119 برلمانيا من أصل 128 نائبا الجلسة العامة لمدة نصف ساعة الخميس. وتتطلب قواعد الانتخابات نصابا بثلثي أعضاء البرلمان المنقسم سياسيا، ما يعني أنه لا يمكن لأي حزب أو تحالف أن يفرض خياره، وفق وكالة «رويترز».

وأظهر فرز بطاقات التصويت وجود 55 ورقة بيضاء، بينما حصل السياسي المسيحي ميشال معوض على دعم 42 وحملت الأصوات الباقية شعارات سياسية كان من بينها «ديكتاتور عادل». 

- البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد
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جلسة برلمانية رابعة لانتخاب الرئيس
وحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة القادمة في 24 أكتوبر.

وسبق أن شغر منصب الرئيس عدة مرات منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. وتوقعا لفراغ آخر كثف السياسيون جهودهم للاتفاق على حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السني المكلف نجيب ميقاتي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس حكومة تصريف الاعمال، إذ يمكن ان تنتقل السلطات الرئاسية إلى الحكومة الجديدة.

وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر بينما لا تزال الانقسامات عميقة بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

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