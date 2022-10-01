فرنسا: يتعين على لبنان انتخاب رئيس جديد قريبا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه من المهم أن ينتخب لبنان رئيسًا جديدًا للبلاد قبل 31 أكتوبر وهو موعد انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون.

وأخفق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد يوم الخميس، مما يشير إلى احتمال بقاء المنصب شاغرًا بينما تواجه البلاد أزمة مالية حادة، وفق وكالة «رويترز». وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية في وقت متأخر يوم الجمعة «يتعين أن يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة».

عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأميركي

من جهة أخرى، تسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون السبت رسالة خطية، من الوسيط الأميركي آموس هوكستين، حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل»، وفق ما أعلنت الرئاسة، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين أخيرًا، أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.

وأوردت الرئاسة على حسابها على «تويتر» أن عون «استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، وتسلم منها رسالة خطية» من هوكستين، حول «الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، وفق وكالة «فرانس برس».