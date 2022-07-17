60 قتيلا حصيلة أسبوع من الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت حصيلة الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان والتي استمرت مدى الأسبوع الماضي 60 قتيلًا، بحسب ما أفاد الأحد وزير الصحة بالولاية.

وقال وزير الصحة في النيل الأزرق جمال ناصر في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من الدمازين عاصمة الولاية «بلغ عدد القتلى حتى آخر إحصائية للجنة الطوارئ بالإقليم 60 قتيلًا و163 جريحًا، بينهم 13 حالة حرجة سيجري نقلها إلى الخرطوم»، بحسب «فرانس برس».

وأعلنت السلطات السودانية حظر التجول ليلًا في بلدتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد بالقرب من الحدود مع إثيوبيا بعد اندلاع اشتباكات قبلية على مدى أيام.

أعمال عنف متفرقة في عدة مناطق بالسودان

واندلعت أعمال عنف متفرقة في عدة مناطق بالسودان بما في ذلك المناطق الساحلية الشرقية وغرب دارفور، على الرغم من اتفاق سلام وقعته بعض الجماعات المتمردة في العام 2020.

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ولم يوقع على الاتفاق أقوى فصيل في الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، وهي جماعة متمردة نشطة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، في حين وقع عليه فصيل أضعف منافس.

وسيطر الجيش السوداني على السلطة من حكومة انتقالية كان يقودها مدنيون في أكتوبر 2021، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للجيش مستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر.