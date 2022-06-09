Atwasat

رئيس وزراء إسرائيل يقوم بزيارته الأولى إلى الإمارات في عهد محمد بن زايد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 07:32 مساء
رئيس وزراء إسرائيل يقوم بزيارته الأولى إلى الإمارات في عهد محمد بن زايد
محمد بن زايد خلال استقباله نفتالي بينيت في أبو ظبي، 9 يونيو 2022 ( أ ف ب)
alwasat radio

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الخميس، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة قصيرة، لإجراء محادثات مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد وقت قصير من توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.

وزيارة بينيت هي الثانية له إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020 برعاية الولايات المتحدة، والأولى بعد تولي الشيخ محمد بن زايد منصب الرئاسة إثر وفاة أخيه غير الشقيق خليفة بن زايد آل نهيان في منتصف مايو، حسب وكالة «فرانس برس»، مضيفة: «كان الرجلان التقيا أيضا في مصر في مارس الماضي».

زيارة خاطفة تتناول القضايا الإقليمية
ولم يكن هناك إعلان مسبق عن الزيارة التي وصفها مكتب بينيت بأنها زيارة خاطفة من شأنها أن تتطرق الى مختلف القضايا الإقليمية. وقال بينيت: «سننقل معا العلاقة المميزة التي نسجت بين بلدينا الى مستوى أعلى لما فيه نمو وأمن شعبينا».

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الحكومية (وام) أن بينيت قدم تعازيه للشيخ محمد في وفاه سلفه الشيخ خليفة كما هنأ الشيخ محمد على توليه منصبه.

وأشارت الوكالة إلى بحث المسؤولين «مسارات التعاون الثنائي وفرص تنميته في مختلف الجوانب خاصة الاستثمارية والاقتصادية والتنموية بجانب مجالات الأمن الغذائي والصحة».

96 % من السلع بين تل أبيب وأبوظبي مستثناة من رسوم الجمارك
ووقعت الإمارات وتل أبيب في دبي اتفاق تجارة حرة هو الأول من نوعه بين تل أبيب ودولة عربية، وذلك خلال مايو الماضي. وتستثني بموجب الاتفاق 96% من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية، «فورا أو تدريجيا».

وبحسب معطيات إسرائيلية، بلغ إجمالي التجارة الثنائية بين الجانبين العام الماضي نحو 900 مليون دولار. وبدأت المحادثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة في نوفمبر الماضي.

علاقة طهران بالتقارب بين تل أبيب وأبوظبي
وتزامنت الزيارة المفاجئة مع القرار الصادر الأربعاء الماضي عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران والذي انتقد طهران لعدم تعاونها مع الوكالة في مراقبة أنشطتها النووية. ووافق 30 عضوا في مجلس حكام الوكالة على القرار، ولم تصوت ضده سوى روسيا والصين.

وأشاد بينيت، وفق بيان مكتبه، بالقرار. وجاء في نسخة البيان بالعربية: «نلاحظ هنا وقوفا صحيحا لدول العالم في تمييز الخير عن الشر، علما بأنها تصرح بمنتهى الوضوح بأن إيران تعمد إلى إخفاء أنشطتها».

وتقول الوكالة الفرنسية إن «القلق من الموقف الإيراني وبرنامج إيران النووي، شكل عاملا مهما دفع الإمارات إلى إقامة علاقات مع إسرائيل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك
الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان

الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان
بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة

بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق ...
ما قبل «22 يونيو».. وما بعده

ما قبل «22 يونيو».. وما بعده
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»

توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجزائر تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء الغربية
الجزائر تعلق معاهدة تعاون مع إسبانيا بعد تغيير موقفها من الصحراء ...
إسبانيا «تأسف» لقرار الجزائر تعليق معاهدة تعاون ثنائية
إسبانيا «تأسف» لقرار الجزائر تعليق معاهدة تعاون ثنائية
المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث حصار مدينة تعز
المبعوث الأممي يصل صنعاء لبحث حصار مدينة تعز
«غرينبيس» تحض جامعة الدول العربية على تفادي كارثة بيئية في اليمن
«غرينبيس» تحض جامعة الدول العربية على تفادي كارثة بيئية في اليمن
3 جرحى في انفجار طائرة مسيرة بأربيل شمال العراق
3 جرحى في انفجار طائرة مسيرة بأربيل شمال العراق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها
السعودية: اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها...
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في جنوب أفريقيا
شرطة دبي تؤكد توقيف رجلي أعمال شقيقين متهمَين بالفساد في ......
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا
الإمارات تسجل أول حالة لـ«جدري القرود» لسيدة من غرب أفريقيا...
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»
قيس سعيد يعزل 60 قاضيا بتهم «فساد وإرهاب وتحرش جنسي»...
قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة...
المزيد
رئيس وزراء إسرائيل يقوم بزيارته الأولى إلى الإمارات في عهد محمد بن زايد
رئيس وزراء إسرائيل يقوم بزيارته الأولى إلى الإمارات في عهد ......
اتحاد الشغل التونسي يشتكي من «استهداف السلطة» له
اتحاد الشغل التونسي يشتكي من «استهداف السلطة» له...
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة...
3 جرحى في انفجار طائرة مسيرة بأربيل شمال العراق
3 جرحى في انفجار طائرة مسيرة بأربيل شمال العراق...
«غرينبيس» تحض جامعة الدول العربية على تفادي كارثة بيئية في اليمن
«غرينبيس» تحض جامعة الدول العربية على تفادي كارثة بيئية في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط