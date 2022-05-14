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بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 12:41 صباحا
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة
قوات الاحتلال خلال اعتدائها على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة في القدس، 13 مايو 2022، (الإنترنت)
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وجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، انتقادات إلى الشرطة الإسرائيلية، التي تعاملت بعنف مع مشيعي جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي تحمل الجنسية الأميركية أيضا.

وكتب بلينكن، عبر حسابه على «تويتر»، أمس الجمعة، «لقد انزعجنا بشدة من صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل في جنازة (الصحفية) الأميركية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة»، متابعا: «تستحق كل أسرة أن تُرقد أحبائها بكرامة ودون عوائق».

قوات الاحتلال تهاجم مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة
وظهر اليوم الجمعة، شيَّع الآلاف في مدينة القدس، جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة من كنيسة الروم الكاثوليك إلى مقبرة «صهيون».

وفي وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في تشييع «الشهيدة» خلال محاولة إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

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واضطر المشيعون إلى إعادة إدخال جثمان أبوعاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم، حيث أصيب العشرات منهم، لكنهم أصروا على إخراج الجثمان من المستشفى محمولًا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

ولقت الصحفية، التي كانت تعمل كمراسلة قناة الجزيرة القطرية، حتفها برصاص قوات الاحتلال أمس الأول، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.

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