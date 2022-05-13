البيت الأبيض «منزعج» من مشاهد العنف خلال جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب البيت الأبيض الجمعة عن «انزعاجه الكبير» من أعمال العنف التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية خلال جنازة الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي «لقد شاهدنا كل هذه الصور، إنها تثير انزعاجا كبيرا. نأسف للتدخل في ما كان ينبغي أن تكون جنازة هادئة»، حسب وكالة فرانس برس.

يأتي ذلك فيما التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، العاهل الأردني عبدالله الثاني، لبحث «آليات وقف العنف» في الأراضي المحتلة.

قوات الاحتلال تهاجم مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

وظهر اليوم الجمعة، شيع الآلاف في مدينة القدس، جثمان الصحفية الزميلة شيرين أبوعاقلة من كنيسة الروم الكاثوليك إلى مقبرة «صهيون».

وفي وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في تشييع «الشهيدة» خلال محاولة إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

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واضطر المشيعون إلى إعادة إدخال جثمان أبوعاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم، حيث أصيب العشرات منهم، لكنهم أصروا على إخراج الجثمان من المستشفى محمولا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

ولقت الصحفية، التي كانت تعمل كمراسلة قناة الجزيرة القطرية، حتفها برصاص قوات الاحتلال أمس الأول، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.