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تبون يدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 09:18 مساء
تبون يدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لحماية الفلسطينيين
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المجتمع الدولي من خلال منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن خاصة، إلى التعجيل بالتحرك من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في رسالة وجهها تبون، اليوم الإثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بخصوص الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

انتهاكات إسرائيلية لحقوق المصلين
وقال تبون: «إن ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات ضد حرمة المسجد الأقصى، وعنف ضد جموع المصلين العزل، يعيد إلى الأذهان مجددًا الخروقات والانزلاقات الممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية».

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وأضاف أن هذه التطورات الخطيرة، التي تأتي في سياق دولي متوتر، تزيد من حدة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتعطِل أكثر فأكثر الوصول إلى حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية.

ممارسات متكررة خلال شهر رمضان 
ونوه الرئيس الجزائري إلى أن هذه الممارسات تتكرر كل عام في شهر رمضان المبارك، الذي يشهد على قمع الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين «الذين يفرضون بمقاومتهم وتضحياتهم كل الاحترام».

وشدد تبون على حق الشعب الفلسطيني في «إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس»، مطالبًا بالتحرك الدولي من أجل ضمان الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين ومقدساتهم بموجب القانون الدولي، وكذلك تحذير الاحتلال من عواقب اتخاذ أي إجراء من شأنه تأجيج التوترات واستمرار دوامة العنف.

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