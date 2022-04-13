10 قتلى بينهم أجانب في حادث سير بأسوان

القاهرة - بوابة الوسط

لقي عشرة أشخاص حتفهم بينهم أربعة فرنسيين وبلجيكي وجرح 14 آخرون نتيجة اصطدام حافلة سياحية وسيارة بمحافظة أسوان في جنوب مصر، الأربعاء.

وأفاد بيان صادر عن محافظة أسوان بأن «حادث مروري بطريق أبوسمبل قد أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين وبلجيكي، إضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس (الحافلة) السياحي وسيارة ربع نقل».

وحسب البيان، يشرف محافظ أسوان «على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لمصابي الحادث بإجمالي 14 سائحا»، هم ثمانية فرنسيين وستة بلجيكيين.

وأعلن وكيل وزارة الصحة المصرية، إيهاب حنفي، في بيان، رفع حالة الطوارئ بمستشفيات مدينة أسوان، ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي.