وزير داخلية تونس: هناك «شبهة إرهاب» في ملف توقيف نائب رئيس النهضة

نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري. (الإنترنت)

أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين الاثنين أن هناك «شبهات إرهاب جدية» في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة نور الدين البحيري ووضعه تحت الاقامة الجبرية.

وقال شرف الدين في مؤتمر صحفي «هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار»، مؤكدا أنه تواصل مع وزارة العدل في الموضوع لكن «تعطلت الإجراءات»، وفق «فرانس برس».

وأوضح الوزير «الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم» موضحا ان من بين الأشخاص فتاة سورية.

ويرفض نائب رئيس حزب النهضة، نور الدين البحيري، الذي نُقل في حالة خطرة إلى المستشفى بعد يومين من توقيفه، الجمعة، تناول الطعام والدواء وفق ما أفاد مصدر مطلع زاره الأحد.

وقام وفد من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة مستقلة تابعة للدولة، ومن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان بتونس بزيارة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت نقل إليه البحيري وهو وزير عدل سابق، على بحسب أوضح المصدر نفسه لـ«فرانس برس».

قضية البحيري «سياسية» وتم توظيف القضاء فيها

وقال المصدر الذي كان ضمن الوفد إن البحيري «ليس في حالة حرجة إنه حي وواع وتم ايواءه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى». لكنه «يرفض منذ الجمعة الغذاء والدواء ولذلك تم نقله إلى المستشفى وهو تحت المراقبة».

وقال المحامي والنائب سمير ديلو الذي استقال من حزب النهضة في مؤتمر صحفي الإثنين إن قضية البحيري البالغ 63 عاما «سياسية وتم توظيف القضاء فيها». وأوضح ديلو «تم تقديم شكاية في الاختطاف ضد الرئيس قيس سعيد وتوفيق شرف الدين (وزير الداخلية)».

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و أكدت زوجة البحيري سعيدة العكرمي في المؤتمر الصحفي أنها لم تدخل لزيارة البحيري في المستشفى «ورفضت توقيع أوراق طلبها منها رئيس الفرقة الأمنية» وأن زوجها «تعرض إلى أزمة قلبية وهو في قسم الانعاش بالمستشفى».

من المستحيل إعطائه الدواء والطعام بالقوة

والنهضة هو أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد منذ أعلن توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو وتعليقه عمل البرلمان. وحظي الحزب بالكتلة الأكبر في المجلس طوال عشر سنوات.

وتمكن الفريق المؤلف من ثلاثة ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وممثلين عن المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان، من زيارة البحيري الأحد من منتصف الليل إلى الساعة الواحدة و«تمكنا من الدخول جميعا وتحصلنا على مقابلة انفرادية مع الشخص المعني»، وفقا للمصدر. وأضاف «من المستحيل إعطائه الدواء والطعام بالقوة».

ويشكو البحيري من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم وأراد الفريق الطبي نقله إلى المستشفى العسكري تفاديا لتدهور وضعه الصحي، حسب المصدر نفسه