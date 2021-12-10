«أوميكرون» يظهر في الأردن لأول مرة

طلاب مدرسة أردنية يرتدون كمامات توقيًا من فيروس «كورونا». (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل أول اصابتين بمتحور «أوميكرون» في المملكة إحداها لقادم من جنوب أفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «بترا» نقلًا عن الوزارة أن «الإصابة الأولى تعود لشخص أردني قادم من جنوب أفريقيا وتم حجره مباشرة في أحد فنادق عمان»، وأضافت أن «الإصابة الثانية تعود لمواطن أردني لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الأردن أخيرًا»، وأشارت إلى أنه «محجور عليه في أحد فنادق عمان أيضًا، ويجري حاليًا إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة».

ويشهد الأردن منذ نحو أسبوعين ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس «كورونا»، إذ تجاوز عدد الإصابات المسجلة، الإثنين، ستة آلاف وعاد ليستقر حول خمسة آلاف يوميًا. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المسجلة حتى مساء الخميس، 998 ألفًا و492 حالة فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 11879، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتجاوز عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» 4.2 مليون شخص، بينما حصل أكثر من 3.8 مليونًا على جرعتين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة. وتوفر الوزارة جرعة ثالثة معززة لمن مضى على تلقيه الجرعة الثانية 3 أشهر ممن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا.

ورصد المتحور «أوميكرون» في كل القارات، لكن أوروبا التي واجهت قبل ظهورها تفشيًا قويًا للوباء، تبدو الأكثر تضررًا.

وتسبّب فيروس «كورونا» بوفاة ما لا يقل عن 5 ملايين و278 ألفًا و777 شخصًا في العالم منذ ديسمبر 2019، وتأكدت إصابة 267 مليونًا و222 ألفًا و780 شخصًا.