السيسي يؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي: دعم مصر حل الدولتين لتحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، خلال لقاء رئيس الوزاراء الإسرائيلي. (الإنترنت)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي آيال هولاتا والفريق أول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء.

وصرح الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية: «عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية».

حل الدولتين

وأضاف أن السيسي «أكد دعم مصر كافة جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادًا إلى حل الدولتين، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة».

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كما أشار الرئيس المصري إلى «أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة».