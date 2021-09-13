السيسي يلتقي رئيس وزراء «إسرائيل» في شرم الشيخ

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في زيارة هي الأولى منذ عشر سنوات، في محاولة لإحياء مباحثات السلام، حسب ما قالت الرئاسة المصرية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضى، أنه من المنتظر أن يتناول اللقاء «التباحث حول عدد من الموضوعات الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات، وكذلك سبل وجهود إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية»، وفقًا لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» المصرية.