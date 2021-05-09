وزيرة الصحة المصرية تعلن موعد إنتاج أول مليوني جرعة من لقاح «سينوفاك» المضاد لـ«كورونا»

وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد. (الإنترنت)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، أن مصر سوف تستقبل الشحنة الأولى للمواد الخام الخاصة بتصنيع لقاحات «سينوفاك» المضاد لفيروس «كوفيد-19» بداية من يوم 18 مايو الجاري، لبدء التصنيع في مصر.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن الوزيرة عقدت اجتماعات دورية ومتتالية مع شركة «فاكسيرا» مع بداية خطوات تصنيع اللقاح لمتابعة سير العمل والتغلب على أي تحديات، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تصنيع مليوني جرعة بنهاية شهر يونيو المقبل. وأشار إلى أنه فور الانتهاء من التصنيع سوف تخضع تلك الجرعات للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها وفاعليتها، كما أن مصر ستصبح مركزًا لتنصيع اللقاحات للدول الأفريقية.

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وأضاف مجاهد أن الوزيرة أكدت التعاون بين شركتي «فاكسيرا» و«سينوفاك» في كافة مراحل الأبحاث الإكلينيكية، كما أكدت الوزيرة دعم مجلس الوزراء للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، حيث سيعطي ذلك الفرصة للشركة لمواصلة استثماراتها.

40 مليون جرعة

ومن جانبه أشار الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى التعاون مع الخبراء في شركة «سينوفاك» الصينية والعمل المتواصل كفريق واحد على مدار 24 ساعة، تمهيدًا لبدء تصنيع اللقاح في مصر، مؤكدًا قدرة مصر على مواكبة كافة التطورات البحثية والعلمية في مجال لقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى الكفاءة التكنولوجية والقدرة على التصنيع.

وأشارت الوزيرة، إلى توقيع اتفاقيتين مع الجانب الصيني، الأولى لتصنيع لقاح «سينوفاك» من خلال شركة فاكسيرا بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، والأخرى لنقل تكنولوجيا التصنيع، مشيرة إلى أنه من المقرر إنتاج 40 مليون جرعة من اللقاح خلال السنة الأولى من توقيع اتفاقية التصنيع، موجهة الشكر للسفير الصيني لدى مصر، والحكومة الصينية لتعاونها الدائم والمثمر مع مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

لقاح «سينوفاك»

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن لقاح «سينوفاك» لقاح معطل وهو نفس تكنولوجيا تصنيع لقاح «سينوفارم»، لافتة إلى تسجيل لقاحات فيروس كورونا الصيني في مصر ودول العالم من خلال شركة «فاكسيرا»، باسم «سينوفاك فاكسيرا»، مضيفة أنه سيتم عقد شراكة مع الجانب الروسي أيضًا، حيث سيتم تصنيع لقاح «سبوتنكV » الروسي في مصر بالتعاون مع الشركات المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوضع الوبائي في مصر يشهد زيادة في الإصابات بشكل مستقر، ومن المتوقع استمرار الزيادة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع الأعياد والمناسبات، كما أشارت إلى انحفاض معدل الإصابات في محافظات الصعيد بشكل واضح خلال الفترة الحالية، لافتة إلى اتخاذ إجراءات احترازية بكافة منافذ البلاد تعتمد على فحص الحامض النووي لكافة القادمين إلى مصر، بالإضافة إلى تحليل ال PCR لفيروس كورونا.