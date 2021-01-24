مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها الأولى

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وإلى جوارها أولا طبيب وممرض تلقيا التلقيح الصيني "سينوفارم" ضد كوفيد-19. (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد ظهر، الأحد، بدء حملة التلقيح ضد وباء «كوفيد-19» من أحد مستشفيات العزل بمحافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس.

وقالت زايد في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي «أعلن تدشين الحملة القومية للتلقيح ضد كوفيد-19»، وفق «فرانس برس».

تلقيح المرحلة الأولى

وعددت الوزيرة المصرية الفئات المتلقية للجرعات بدءًا بالأطقم الطبية المواجهة للوباء، ثم الأطقم الطبية العادية، يليهما كبار السن ومَن يعانون الأمراض المزمنة وصولًا إلى المواطنين العاديين. وكان أول المتلقين لجرعة لقاح شركة «سينوفارم» الصينية من الأطقم الطبية المواجهة للوباء، مدير مستشفى «أبو خليفة» في الإسماعيلية وأحد الممرضين.

واضافت زايد: «بدءًا من الغد (الإثنين) سوف يتم توزيع جرعات اللقاح على المستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة».

ومساء السبت، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبدأ الأحد حملة التلقيح باستخدام اللقاح الصيني. ووصلت أول شحنة من اللقاح إلى مصر في ديسمبر وشملت 50 ألف جرعة.

حقن الشخص بجرعة تحمل فيروس «كورونا»

وتقول الشركة المنتجة للقاح إنه فعال بنسبة 79 بالمئة ضد فيروس «كورونا المستجد». ويعتمد هذا اللقاح، بحسب زايد، على حقن الشخص بجرعة تحمل فيروس «كورونا» نفسه بعد تعطيله للعمل كجسم مضاد. وقالت أن هناك ثلاثة لقاحات أخرى في طور التسجيل، من دون أن تسميها. وأوضحت زايد أن مصر تعاقدت على 40 مليون جرعة لقاح عبر تحالف «غافي» للقاحات والتحصين، بهدف تلقيح بقية الأطقم الطبية خلال الربع الأول من العام.

- «الصحة المصرية»: 698 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و63 حالة وفاة

- «الصحة المصرية»: 1218 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و63 حالة وفاة

وأضافت أنه تم التعاقد مع شركتين، دون تسميتهما، لتسلم 40 مليون جرعة لقاح من كل منهما.

وعن تكلفة اللقاح، أوضحت أن الجرعات ستصرف مجانا للأطقم الطبية، أما بالنسبة للمواطنين فسيتحملون «مبالغ بسيطة» مقابل الجرعات.

وقالت زايد إن منظومة التسجيل الإلكتروني لتلقي العلاج في مصر سوف تحدد غير القادرين من المواطنين لتتحمل الدولة كلفة جرعاتهم. وكانت وزيرة الصحة من أول الخاضعين للتجارب السريرية للقاح الصيني في أواخر العام الماضي.

وأحصت مصر أكثر من 160 ألف اصابة بفيروس «كورونا المستجد» بينها أكثر من 8900 وفاة. وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المنخفض يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.