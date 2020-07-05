«الصحة المصرية»: 1218 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و63 حالة وفاة

سيدتان ترتديان الكمامة في أحد شوارع القاهرة التراثية. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة، وفق «فرانس برس».

«الصحة المصرية»: تسجيل 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بـ«كورونا»

«الصحة المصرية»: 1503 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و81 حالة وفاة

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و 3343 حالة وفاة.