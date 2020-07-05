«الصحة المصرية»: 1218 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و63 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 09:45 مساء
سيدتان ترتديان الكمامة في أحد شوارع القاهرة التراثية. (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة، وفق «فرانس برس».

«الصحة المصرية»: تسجيل 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بـ«كورونا»
«الصحة المصرية»: 1503 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و81 حالة وفاة

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و 3343 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يهاجم «اليسار الراديكالي» ووسائل الإعلام والصين في ذكرى الاستقلال
دولى
هندي يضع كمامة ذهبية للوقاية من «كورونا»
منوعات
في ذكرى استقلال الجزائر.. تبون يطالب فرنسا بـ«الاعتذار» عن الماضي الاستعماري
عربى
ليبيا تسجل أكبر حصيلة يومية لإصابات «كورونا»
ليبيا
صالح: لا يوجد حل عسكري للأزمة في البلاد
ليبيا
سوار إلكتروني لتعقب من يخضعون للحجر الصحي المنزلي في الأردن
دولى
وزير الدفاع التركي: ماضون في الوقوف إلى جانب ليبيا ولن نتراجع
ليبيا
الدوري الليبي يدرس العودة.. و«كاف» يؤجل أمم أفريقيا
رياضة محلية
إصابة صديقة نجل ترامب بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
صنع الله لـ«بوابة الوسط»: قرار رفع الحصار عن النفط الليبي يبدو أنه في أيدي دول ...
ليبيا
الإمارات وفرنسا: التدخل التركي في الشأن الليبي يجهض جهود المجتمع الدولي لحل ...
ليبيا
وصول رفات مقاتلين ضد الاستعمار من فرنسا إلى الجزائر
عربى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا»: 10% ممن فقدوا حاسة الشم أو التذوق لا يستعيدونها