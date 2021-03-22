«الصحة المصرية» توقع اتفاقية مع «سينوفاك» الصينية لتصنيع لقاحات «كورونا» وتصديرها لدول أفريقيا

جانب من توقيع اتفاقات تصنيع واستلام اللقاح بين الجانبين المصري والصيني. (الإنترنت)

أعلنت وزيرة الصحة المصرية، الدكتورة هالة زايد، أن مصرتلقت 300 الف جرعة لقاح ضد فيروس «كورونا» هدية من جمهورية الصين الشعبية وصلت إلى مطار القاهرة الدولي السبت الماضي.

وأكدت الوزيرة المصرية خلال مؤتمر صحفي عقدته مع السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ، الإثنين، أن لقاح فيروس «كورونا المستجد» من إنتاج شركة «سينوفارم» أثبت فاعلية وأمانًا بنسبة كبيرة من خلال الأبحاث العلمية.

وتوجهت الوزيرة بالشكر للصين على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة جائحة فيروس «كورونا»، التي ساهمت في بدء تطعيم الفئات المستحقة من الأطقم الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

اتفاقية تصنيع اللقاح مع «سينوفاك»

وأضافت الوزيرة أنه سيتم استلام دفعات من لقاحات فيروس «كورونا» من خلال التحالف الدولي للقاحات والأمصال (جافي) ضمن اتفاقية (كوفاكس)، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم توقيع اتفاقية مع شركة (سينوفارم) الصينية لشراء جرعات من اللقاح، مؤكدة قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من جرعات لقاح فيروس «كورونا» لتطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.

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وتابعت الوزيرة أنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس «كورونا المستجد» في مصر، وذلك من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع شركة «فاكسيرا» تمهيدًا لبدء التصنيع في مصر والتصدير للدول الأفريقية.

وتابعت الوزيرة أن هناك 17 لقاحًا صينيًّا في طور الأبحاث الإكلينيكية لإنتاج مزيد من لقاحات فيروس «كورونا المستجد»، معلنة سعي مصر للمشاركة في التجارب الإكلينيكية لتلك اللقاحات في مرحلتها الثالثة، من أجل الإنسانية، من خلال فريق وزارة الصحة والسكان.

مواعيد التلقيح

وأوضحت الوزيرة أنه سوف يتم توفير لقاحات فيروس «كورونا» للمواطنين الذين سوف يؤدون فريضة الحج خلال موسم الحج الحالي 1442 هجريًّا، وذلك من خلال بعثة الحج الطبية بالتنسيق مع وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي.

وأفادت الوزيرة بأنه فور توفير مزيد اللقاحات سوف يتم تطعيم كافة العاملين في القطاع السياحي والصناعي والقطاعات الاقتصادية، وذلك بالتوازي مع استكمال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك حرصًا من الدولة على الاستمرار في معدلات النمو الاقتصادي خلال جائحة فيروس «كورونا».

كما لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة بصدد التوسع في الأماكن المخصصة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس «كورونا المستجد» على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص أكثر من 5000 وحدة ومركز صحي، وأكثر من 600 مستشفى لتلقي اللقاحات، على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تلقي 250 ألف مواطن للقاح فيروس «كورونا» من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بنهاية الأسبوع الحالي، مضيفة أن المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد يمكنهم الحصول على شهادات إلكترونية تثبت تلقيهم للقاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة باللغتين العربية والإنجليزية، حيث أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة فرض شرط تلقي اللقاحات على المسافرين، مؤكدة استعداد الوزارة لتوفير اللقاحات بغرض السفر.

التجارب الإكلينيكية لـ17 لقاحًا

ومن جانبه أكد السفير الصيني التواصل المستمر بين شركة «فاكسيرا» والشركات الصينية لبدء التصنيع في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن الصين قامت بإجراء التجارب الإكلينيكية لـ17 لقاحًا لفيروس «كورونا»، التي شارك فيها أكثر من 100 ألف مشارك حول العالم، كما منحتها أكثر من 60 دولة بالعالم ترخيص الاستخدام الطارئ.

ولفت إلى أن الحكومة الصينية تولي اهتمامًا كبيرًا بمأمونية وفاعلية اللقاحات في المقام الأول طبقًا للقواعد والإرشادات العلمية الخاصة بإنتاج اللقاحات، مضيفًا أنه تم تطعيم المواطنين داخل الصين بـ74 مليونًا و 956 جرعة دون ظهور أي أعراض خطيرة عليهم.