فتح مراكز التصويت للاستفتاء الدستوري في الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 نوفمبر 2020, 09:38 صباحا
حشود من الجزائريين في تظاهرة مناهضة للسلطات. (أرشيفية: الإنترنت)

فُتحت مراكز الاقتراع الأحد، في الجزائر أمام الناخبين للاستفتاء على مراجعة للدستور بهدف تأسيس «جمهورية جديدة»، وتلبية تطلعات «الحراك» حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة.

انطلاق حملة تعديل الدستور في الجزائر

وسيتم إغلاق مركز التصويت عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ) لهذا الاقتراع الذي ستكون نسبة المشاركة الرهان الوحيد فيه، ويجري في غياب مطلق المبادرة الرئيس عبد المجيد تبون الذي يجري في أحد مستشفيات ألمانيا «فحوصا طبية متعمقة» بعد الإعلان عن الاشتباه بإصابة أشخاص في محيطه بكوفيد-19، وفق وكالة فرانس برس.

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