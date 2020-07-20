الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي جنوب دمشق

دفاعات جوية سورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية، 14 فبراير . (أ ف ب)2019

تصدت الدفاعات الجوية السورية، الإثنين، لصواريخ أطلقها الطيران الإسرائيلي باتجاه جنوب دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، في حين أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات استهدفت مواقع للنظام ولقوات موالية لإيران جنوب العاصمة.

ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري أنه «في تمام الساعة 21.48 من يوم الإثنين الموافق 20/7/2020 قام طيران العدو الإسرائيلي من فوق الجولان السوري المحتل بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ باتجاه جنوب دمشق، وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت غالبيتها واقتصرت الخسائر على الماديات».

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، «على الأقل ستة صواريخ استهدفت مواقع تابعة للنظام والميليشيات الموالية لإيران جنوب العاصمة دمشق». وأوضح عبد الرحمن أن «الدفعات الجوية لم تتصدَ لأي منها».

ومنذ بدايات النزاع في سورية في العام 2011 شنّت إسرائيل ضربات عدة على الأراضي السورية. وفي 4 يونيو قُتل ما لا يقلّ عن تسعة عناصر موالين للنظام السوري، بينهم أربعة سوريّين، في غارات للجيش الإسرائيلي على وسط سورية، في منطقة يسيطر عليها الجيش السوري وقوات إيرانية، بحسب المرصد.

ونادرًا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها غارات في سورية، إلا أنها تكرر أنها تواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سورية وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله» اللبناني. وتشهد سورية نزاعًا داميًّا منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وألحق دمارًا هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.