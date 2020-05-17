مصر: موجة حارة وسحب رعدية ممطرة على الصحراء الغربية والجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 12:35 مساء
مشهد لنهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس اليوم الأحد، مع استمرار الموجة الحارة، مؤكدة حدوث تطور سريع للسحب الرعدية الممطرة على الصحراء الغربية، لتتجه إلى مناطق جنوب البلاد.

وأشارت إلى أنه مع عدم استقرار الأحوال الجوية في جنوب البلاد، فإنه من المتوقع أن تتكون سحب رعدية في كل من الغردقة وسوهاج والوادي الجديد، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على بعض المناطق مع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الهواء الهابط من السحب الذي يسبب إثارة للرمال والأترية.

وأضاف بيان للهيئة أنه مع مرور الوقت ستتقدم السحب الرعدية إلى مدينة الأقصر وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء.

احتمال حدوث برق ورعد
كما نصحت بضرورة توخي الحذر، ولا سيما بالنسبة لقائدي السيارات، إذ تستمر الموجة الحارة التي تضرب البلاد، ويصحبها ارتفاع في جميع المناطق، مع احتمالية حدوث البرق والرعد علي مصر الوسطى وسيناء.

وأوضحت أن سبب عدم استقرار الطقس يعود إلى تأثر البلاد بمنخفض السودان الموسمي الذي يتميز بجلب كتلة رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، مما يؤدي إلى رفع كمية بخار الماء المتواجدة.

وتابعت: على حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له وتتكون السحب الركامية حتى تتطور إلى مرحلة تسمى (CB) والتي تنمو إلى ارتفاعات تصل لـ  آلاف أو 6 آلاف أو أكثر، وهذه السحب تحتوي على كمية طاقة هائلة.

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