«الصحة المصرية»: 436 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و إجمالي الوفيات 525 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 06:32 مساء
فحص درجات حرارة المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في مصر. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الأحد، خروج 73 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2075 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق الرسمي للوزارة، د.خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 2556 حالة، من ضمنهم الـ 2075 متعافيا.

الصحة المصرية: تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وأضاف أنه تم تسجيل 436 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة. وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

«الصحة المصرية»: 495 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 وفاة

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 9400 حالة من ضمنهم 2075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 525 حالة وفاة.

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