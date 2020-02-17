نتانياهو يعلن تحليق طائرة إسرائيلية فوق السودان للمرة الأولى

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (يمين) في مؤتمر مع نتانياهو في عنتيبي، 3 فبراير 2020 (فرانس برس).

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن طائرة إسرائيلية حلقت للمرة الأولى فوق السودان، وذلك بعد أيام من لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في أوغندا.

وأضاف نتانياهو في اجتماع مع يهود أميركيين في القدس مساء أمس الأحد إن «أول طائرة إسرائيلية مرت أمس فوق السودان. إنه تغيير كبير»، دون أن يذكر أي تفاصيل عن هذه الرحلة، وفق «فرانس برس».

اقرأ أيضا: «رويترز»: السودان سيسمح بعبور الرحلات المتجهة إلى إسرائيل

في الوقت ذاته، قالت جريدة «هاآرتس» الإسرائيلية نقلا عن مسؤول في الحكومة طلب عدم كشف هويته إن الطائرة «خاصة» وليست رحلة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية؛ بينما لم يرد الجانب السوداني حتى الآن على هذه المعلومات.

رغبة إسرائيلية في التطبيع

ويزعم نتانياهو أن هناك «مؤشرات واضحة عن انفراج في العلاقات مع السودان ودول مسلمة أخرى في المنطقة»، مضيفا: «ما ترونه ليس سوى رأس جبل الجليد الدبلوماسي.. ما ترونه 10% فقط، ستأتي تغييرات كبيرة».

ويرى رئيس وزراء إسرائيل أن «الواقع الإقليمي الجديد بدءا بتوسع النفوذ الإيراني، أدى إلى تطابق في المصالح مع الدول العربية وعلى رأسها البلدان الخليجية».

وتحاول حكومة السودان إقناع واشنطن بشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب على أمل جذب المستثمرين والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها، وتعتقد أن التقرب من تل أبيب وسيلتها لنيل هذا الهدف، حسب الوكالة الفرنسية.