«رويترز»: السودان سيسمح بعبور الرحلات المتجهة إلى إسرائيل

رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، (أرشيفية: الإنترنت)

وافق السودان على السماح للرحلات الجوية المتجهة إلى إسرائيل بعبور مجاله الجوي، حسب وكالة الأنباء «رويترز» التي نقلت عن ناطق عسكري لم تسمه.

ويأتي هذا الإجراء بعد اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا يوم الإثنين الماضي.

وأثار لقاء البرهان ونتانياهو جدلا في السودان، بعدما قال مسؤولون إسرائيليون إنه سيؤدي إلى تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين، كما زاد التوتر داخل المجلس الانتقالي الذي يضم ممثلين من قيادات الجيش وجماعات مدنية.

اقرأ أيضا: الجيش السوداني يدعم البرهان بعد لقائه نتانياهو

ورد الجيش السوداني في بيان، أمس الأربعاء، وصف فيه رحلة البرهان للاجتماع مع نتانياهو بأنها في إطار «المصلحة العليا» للأمن القومي السوداني.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني، عامر محمد الحسن، إنه كان هناك اتفاق «من حيث المبدأ» على أن تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من أميركا الجنوبية إلى إسرائيل المجال الجوي السوداني، لكنه قال إن بعض الجوانب الفنية لا تزال موضع دراسة، وإن السودان لم يوافق على عبور شركة العال الإسرائيلية مجاله الجوي، مضيفا أن بلاده لم تعلن التطبيع الكامل مع إسرائيل، لكن تبادل للمصالح.