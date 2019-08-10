الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد في اليمن

ذكرت وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالله بن زايد آل نهيان دعا إلى التهدئة ووقف التصعيد العسكري في مدينة عدن بجنوب اليمن.

ودعا بن زايد إلى «حوار مسؤول وجاد من أجل إنهاء الخلافات والعمل على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة والحفاظ على الأمن والاستقرار».

وقال إنه «من الضروري ولصعوبة الموقف أن يبذل المبعوث الأممي مارتن غريفيث جهوده في الضغط لإنهاء التصعيد الكبير الذي تشهده مدينة عدن لما للاقتتال الحالي من تداعيات سلبية على الجهود الأممية والتي تسعى جاهدة لتحقيق الأمن والاستقرار عبر المسار السياسي والحوار والمفاوضات».