السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة وعيد الأضحى 11 أغسطس

أعلنت المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، لتكون غرة الشهر غدا الجمعة، وبناء عليه سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 11 أغسطس الجاري.

وقالت المحكمة العليا في السعودية في بيان الخميس، «بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأضاف البيان أنه «وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ ـحسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس 2019، هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق العاشر من شهر أغسطس 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه».