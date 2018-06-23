ضربة جوية عراقية تقتل 45 من «داعش» شرق سورية

صورة وزعها سلاح الجو العراقي لمقاتلة اف-16 في موقع لم يحدد في العراق. (فرانس برس)

قتل 45 عنصراً من تنظيم «داعش» بينهم قياديون في غارة جوية عراقية على ثلاثة أهداف للتنظيم المتطرف داخل الأراضي السورية، بحسب ما نقل بيان رسمي عراقي السبت.

وأشار مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن طائرات «أف 16» عراقية نفذت «ضربة جوية موفقة استهدفت خلالها اجتماعا لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية» في منطقة هجين في شرق سوريا، ما أسفر عن «تدمير الأهداف بالكامل، وقتل نحو 45 إرهابياً»، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان أن الضربة جاءت بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي و«وفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة». وتابع أن من بين القتلى «ما يسمى المشرف على ملف وزير الحرب، نائب وزير الحرب، (المسؤول) العسكري للجزيرة، أحد أمراء الإعلام، ناقل بريد المجرم أبو بكر البغدادي، قائد شرطة داعش، وإرهابيا آخر يعد من أهم القيادات أيام تنظيم القاعدة».

وينفذ سلاح الجو العراقي منذ أبريل ضربات جوية داخل الاراضي السورية على امتداد الحدود المشتركة بين البلدين، حيث سيطر تنظيم «داعش» على مناطق واسعة. وتقع هجين في محافظة دير الزور، شرق سورية، على بعد خمسين كيلومترا عن الحدود العراقية. ويتواجد ما لا يقل عن 65 من كبار قادة تنظيم الدولة الاسلامية في هجين، بحسب ما ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

كما أرسلت السلطات العراقية ضباط مخابرات الى سوريا، لتنفيذ عملية ناجحة باعتقال خمسة من كبار قادة «المتطرفين». وتحاصر منطقة هجين، منذ نهاية عام 2017، قوات سورية الديمقراطية وهي تحالف عربي-كردي مدعوم من واشنطن، وهناك مئات المعتقلين في سجن المنطقة الخاضعة لسيطرة «المتطرفين»، وفقا للمصدر.