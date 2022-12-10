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«أكلات ماجدة» (16): طاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 12:25 مساء

الحلقة (16) من برنامج «أكلات ماجدة» وفيها: وصفة شهية لطاجين كرات لحم مفروم محشي مشروم

- «أكلات ماجدة» (1): السلاطة الروسية و«شيز كايك سان سيباستيان» الشهية
- «أكلات ماجدة» (2): ألذّ وصفة لطاجن البرقوق وأطيب كعك سمسم معسل
- «أكلات ماجدة» (3): طريقة سهلة لإعداد شربة البصل الفرنسية مع خبز الباقيت
- «أكلات ماجدة» (4): طريقة إعداد طبق تشيكن مسالا الهندية
- «أكلات ماجدة» (5): طريقة سهلة لتحضير طاجن خضار بالجمبري
- «أكلات ماجدة» (6): من مطبخ سردينيا.. طبق السمك المدفون وسلطة البرغل
- «أكلات ماجدة» (7): أكلة الكباب في الفرن من المطبخ الأفغاني
- «أكلات ماجدة» (8): كيكة الكاربات البولندية
«أكلات ماجدة» (9): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
- «أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
 
 

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