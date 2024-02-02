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مركبة فضائية صغيرة من «سييرا سبايس» تجتاز بنجاح أول اختبارات «ناسا»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 01:02 مساء
مركبة فضائية صغيرة من «سييرا سبايس» تجتاز بنجاح أول اختبارات «ناسا»
مركبة «دريم شايسر» الفضائية في مركز ناسا في أوهايو، الأول من فبراير 2024. (أ ف ب)
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اجتازت مركبة «دريم تشايسر» الفضائية، التي صنّعتها شركة «سييرا سبايس»، وترمي إلى إيصال إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية، بنجاح سلسلة أولى من اختبارات وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، على ما أفاد مسؤولون في الوكالة الخميس.

وترغب شركة «سييرا سبايس»، في إنجاز مركبتها الفضائية الصغيرة، أولى مهامها إلى محطة الفضاء الدولية خلال هذا العام، بحسب وكالة «فرانس برس».

اختبارات تحاكي عملية الإقلاع
وأنهت فرق «سييرا سبايس» في نوفمبر، تصنيع المركبة المسماة «تيناسيتي»، ثم أُرسلت إلى أحد مراكز ناسا في أوهايو لتخضع لاختبارات تحاكي عملية الإقلاع والدخول في الغلاف الجوي.

وينبغي بعد ذلك إخضاع المركبة لاختبارات ضمن درجات حرارة قصوى، سواء كانت منخفضة أو مرتفعة، بالإضافة إلى اختبارات في الضغط المنخفض.

وقال رئيس الشركة، توم فايس، في تصريح صحفي «متحمسون جداً لبدء العمليات في المدار هذا العام.. ستتغيّر خلال هذه السنة الطريقة التي نربط فيها الأرض بالفضاء».

وصُمّمت المركبة لتطير بشكل مستقل، ويمكن إعادة استخدامها حتى 15 مرة.

وتوصلت «سييرا سبايس» عام 2016 إلى اتفاق مع ناسا، لإنجاز مهام فضائية ترمي إلى إيصال إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

ويُفترض أن تنطلق أول رحلة غير مأهولة للمركبة في العام 2024. وسيجرى إطلاق المركبة عبر صاروخ «فولكان سنتور» الذي أنجز أول رحلة فضائية له في يناير.

وتطمح «سييرا سبايس» إلى تطوير اقتصاد خاص في المدار الأرضي المنخفض، وترغب تالياً في ابتكار محطة فضائية تجارية مسماة «أوربيتال ريف» بالتعاون مع شركة «بلو أوريجن».

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