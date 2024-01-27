  • Alwasat News
Atwasat

اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 10:13 صباحا
اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة
تجسيد فني لنجم أحمر عملاق ينفث سحابة من الغاز والغبار في وسط مجرة درب التبانة (أ ف ب)
WTV_Frequency

كشفت، الجمعة، مجموعة من علماء الفلك أن بعض النجوم الموجودة في قلب مجرة درب التبانة تطلق سحابة من الغاز والغبارفي المراحل الأخيرة من وجودها، وتفقد بريقها بشكل يجعلها محجوبة الرؤية، ولذلك أطلق عليها «النجوم القديمة المدخِّنة».

وأوضح دانتي مينيتي من جامعة «أندريس بِيّو» التشيلية، في بيان، نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «هذه النجوم القديمة تبقى هادئة سنوات أو عقود قبل أن تطلق سحباً من الدخان بشكل غير متوقع كلياً».

اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة

ولاحظ الأستاذ الذي شارك في إعداد الدراسة المنشورة في «مانثلي نوتيسز»، الصادرة عن جمعية «رويال استرونوميكال سوسايتي» الفلكية البريطانية، أن «هذه النجوم تكون شاحبة وحمراء اللون إلى درجة أن رؤيتها غير ممكنة على الإطلاق في بعض الأحيان».

بينما أشار المعدّ الرئيسي للدراسة عالم الفيزياء الفلكية الأستاذ في جامعة هيرتفوردشير، فيليب لوكاس، لـ«فرانس برس» إلى أن سلوكها الفريد لم يُلاحظ من قبل.

وبحث الفريق المتعدد الجنسية من علماء الفلك في البداية عن النجوم اليافعة ضمن برنامج رصد استمر عشر سنوات، ما مكّنهم من اكتشاف عدد كبير من النجوم الأولية (أي النجوم الحديثة الولادة).

لكن البرنامج وفّر لهم أيضاً مفاجأة سارة، بحسب البروفيسور لوكاس، تتمثل في اكتشاف 21 «نجما قديما مدخِّنا» على الأقل.

وتقع هذه النجوم وسط مجرة درب التبانة في منطقة تُعرف باسم «القرص النووي النجمي»، يتركّز فيها عدد كبير من النجوم.

نوع جديد من النجوم
يُعتقد أن «النجوم القديمة المدخِّنة» هي نوع جديد من النجوم العملاقة الحمراء، وهي نجوم في نهاية حياتها، وتكتسب في هذه المرحلة حجماً كبيراً ودرجة حرارة سطح منخفضة.

ورأى البروفيسور لوكاس أن «ما يثير الدهشة في هذا الاكتشاف هو مراقبة نجوم هادئة ولا تفعل شيئاً، ثم فجأة انخفض لمعانها الظاهري بمقدار 40 إلى 100 مرة، إلى درجة أن رصدها لم يعد ممكناً تقريباً بواسطة التلسكوبات. وبعد بضع سنوات، ومن دون سابق إنذار، استعادت لمعانها الأصلي».

وأضاف البروفيسور لوكاس: «كل ما تمكنا من معرفته عن هذه النجوم يشير إلى أنها تنفث سحباً من الدخان لأسباب لا نعرفها».

ويُعتقد أن هذه السحب المكوَّنة من الغاز والغبار هي السبب في انخفاض لمعان تلك النجوم، إذ تحجبها عن رؤية المراقب، ويُحدث نشاطها في منطقة من المجرة غنية بعناصر ثقيلة ربما تسهم هذه النجوم فيها.

وشرح البروفيسور لوكاس أن «المادة التي تقذفها النجوم القديمة تؤدي دوراً رئيسياً في دورة حياة العناصر من خلال المساعدة في تكوين أجيال جديدة من النجوم والكواكب، وبالتالي يُعتقد أن المادة التي تنبعث من «النجوم القديمة المدخِّنة» وتنتشر تُثري الوسط النجمي الذي تولد فيه نجوم جديدة».

لكنّ البروفيسور لوكاس أقرّ بأن العلماء ما زالوا يفتقرون إلى إجابة نهائية حاسمة عن هذا الموضوع. وقال: «ما زلنا نحاول فهم ما يمكن أن يكون الأكثر منطقية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير

هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو

رئيس نابولي يؤكد رحيل أوسيمين وينفي التعاقد مع مورينيو
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين الأجانب

شاهد.. ضيوف برنامج «في التسعين» يقدمون آراء صادمة بشأن زيادة عدد اللاعبين ...
مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة

مصر: كنا نتطلع إلى طلب محكمة العدل وقف إطلاق النار في غزة مثل حالات سابقة
شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب

شاهد.. الحلقة 11 من وثائقي «مئوية ليبيا»: استيطان وتغيير هوية وحرب
يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين

يمني شبيه ممثل عالمي يروّج عبر تيك توك لفلسطين والحوثيين
السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون

السلطة الفلسطينية: قرار محكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون
روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات

روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين

الأولى من نوعها في أميركا.. ولاية ألاباما تنفذ أول عملية إعدام بغاز النيتروجين
أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل

أردني يفتتح مطعمًا يطلق عليه اسم «7 أكتوبر» يثير غضب إسرائيل
محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»

محكمة العدل الدولية تحكم لصالح طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات طارئة ضد «إسرائيل»
رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما

رحيل الفنان الليبي أحمد كامل عن 85 عاما
فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»

فتحي إمبابي: تجربتي في ليبيا أثمرت روايات «العرس ومراعي القتل والعلم»
قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%

قرارات وصفت بالتشدد النقدي: البنك المركزي التركي يرفع معدل الفائدة إلى 45%
استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011

استعادة عقارات 17 أسرة مهجرة قسرًا من مصراتة عام 2011
شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا

شاهد في «صباح الوسط»: معرض فني رقمي الأول من نوعه في ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أول تلقيح صناعي لوحيد قرن أبيض جنوبي بارقة أمل لنوع آخر مهدد بالانقراض
أول تلقيح صناعي لوحيد قرن أبيض جنوبي بارقة أمل لنوع آخر مهدد ...
روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
روسيا.. ابتكار لصقة تمنع الشعور بالألم عند حقن اللقاحات
انتهاء مهمة المروحية «إنجينويتي» على المريخ بعد إنجازات تاريخية فاقت كل التوقعات
انتهاء مهمة المروحية «إنجينويتي» على المريخ بعد إنجازات تاريخية ...
«ميتا» تتخذ إجراءات إضافية لحماية المراهقين على «إنستغرام»
«ميتا» تتخذ إجراءات إضافية لحماية المراهقين على «إنستغرام»
تغييرات في خدمات «آبل» تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروب
تغييرات في خدمات «آبل» تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد...
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق...
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري...
المزيد
اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة
اكتشاف «النجوم القديمة المدخِّنة» في مجرة درب التبانة...
رصد بخار ماء في الغلاف الجوي لكوكب صغير خارج المجموعة الشمسية
رصد بخار ماء في الغلاف الجوي لكوكب صغير خارج المجموعة ......
نوع غازٍ من النمل غيّر النظام الغذائي للأسود
نوع غازٍ من النمل غيّر النظام الغذائي للأسود...
تغييرات في خدمات «آبل» تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية الأوروب
تغييرات في خدمات «آبل» تتماشى مع قانون الأسواق الرقمية ......
«ميتا» تتخذ إجراءات إضافية لحماية المراهقين على «إنستغرام»
«ميتا» تتخذ إجراءات إضافية لحماية المراهقين على «إنستغرام»...
المزيد