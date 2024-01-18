ألواح شمسية قريبا في «بنتاغون»

القاهرة - بوابة الوسط

اتخذت وزارة الطاقة الأميركية، الأربعاء، خطوة نحو سياسة تقليل استهلاك الطاقة في البنى التحتية الفدرالية وأصدرت قرار سيجرى تنفيذه قريبا بتجهيز الـ«بنتاغون»، أكبر مبنى إداري في العالم، بألواح للطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أنه «سيجرى تركيب ألواح شمسية على السطح، ونظام استعادة للحرارة، وألواح شمسية حرارية في مبنى وزارة الدفاع الضخم في ضواحي واشنطن لتقليل الاعتماد على أنظمة الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري».

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وأشار البيان إلى أن الـ«بنتاغون» هو من 31 موقعاً فدرالياً، بينها مقار وزارات التجارة والدفاع والداخلية والنقل الأميركية، ستكون موضع ورش خاصة في مجال الطاقة.

تحسين أمن البنية التحتية

ولفتت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلى أن «بنتاغون يعمل على جعل منشآته أكثر مرونة، وتحسين أمن بنيته التحتية الحيوية، وتوفير المال - وهو ما يفيد المقاتلين ودافعي الضرائب» وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة التي تنفذها إدارة الرئيس جو بايدن بتقليل استهلاك الطاقة في البنى التحتية الفدرالية.

يقع مقر وزارة الدفاع الأميركية في أرلينغتون بالقرب من واشنطن، وهو أحد المباني الأكثر شهرة في العالم.

مع 28 كيلومتراً من الممرات وأكثر من 7700 نافذة وما يقرب من 604 آلاف متر مربع من المباني، كان مقر الـ«بنتاغون» ذو الشكل المخمّس أكبر مبنى للمكاتب في العالم لمدة 80 عاماً، قبل أن يفقد هذا اللقب العام 2023 إثر الإطاحة به من جانب مقر بورصة الماس في سورات في ولاية غوجارات الهندية.