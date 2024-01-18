  • Alwasat News
Atwasat

ألواح شمسية قريبا في «بنتاغون»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 03:30 مساء
ألواح شمسية قريبا في «بنتاغون»
لقطة جوية لمبنى الـ«بنتاغون» في أرلينغتون بولاية فيرجينيا الأميركية، 29 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

اتخذت وزارة الطاقة الأميركية، الأربعاء، خطوة نحو سياسة تقليل استهلاك الطاقة في البنى التحتية الفدرالية وأصدرت قرار سيجرى تنفيذه قريبا بتجهيز الـ«بنتاغون»، أكبر مبنى إداري في العالم، بألواح للطاقة الشمسية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أنه «سيجرى تركيب ألواح شمسية على السطح، ونظام استعادة للحرارة، وألواح شمسية حرارية في مبنى وزارة الدفاع الضخم في ضواحي واشنطن لتقليل الاعتماد على أنظمة الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري».

هواتف ذكية تصلح نفسها وتشحن بالطاقة الشمسية
البلدان الفقيرة بحاجة إلى تريليونات الدولارات للتحول إلى الطاقة النظيفة

وأشار البيان إلى أن الـ«بنتاغون» هو من 31 موقعاً فدرالياً، بينها مقار وزارات التجارة والدفاع والداخلية والنقل الأميركية، ستكون موضع ورش خاصة في مجال الطاقة.

تحسين أمن البنية التحتية
ولفتت نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس إلى أن «بنتاغون يعمل على جعل منشآته أكثر مرونة، وتحسين أمن بنيته التحتية الحيوية، وتوفير المال - وهو ما يفيد المقاتلين ودافعي الضرائب» وتندرج هذه الخطوة ضمن السياسة التي تنفذها إدارة الرئيس جو بايدن بتقليل استهلاك الطاقة في البنى التحتية الفدرالية.

يقع مقر وزارة الدفاع الأميركية في أرلينغتون بالقرب من واشنطن، وهو أحد المباني الأكثر شهرة في العالم.

مع 28 كيلومتراً من الممرات وأكثر من 7700 نافذة وما يقرب من 604 آلاف متر مربع من المباني، كان مقر الـ«بنتاغون» ذو الشكل المخمّس أكبر مبنى للمكاتب في العالم لمدة 80 عاماً، قبل أن يفقد هذا اللقب العام 2023 إثر الإطاحة به من جانب مقر بورصة الماس في سورات في ولاية غوجارات الهندية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«أوبن أيه آي» ستطلق أدوات لمكافحة التضليل في العمليات الانتخابية
«أوبن أيه آي» ستطلق أدوات لمكافحة التضليل في العمليات الانتخابية
رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر الاتحاد الأوروبي من التأخر بسباق الذكاء الصناعي
رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر الاتحاد الأوروبي من التأخر بسباق ...
«إبيك» تقر بأنها خسرت معركتها القضائية ضد «آبل»
«إبيك» تقر بأنها خسرت معركتها القضائية ضد «آبل»
أول رائد تركي ينقل فخر بلاده وطموحات رئيسها إلى الفضاء
أول رائد تركي ينقل فخر بلاده وطموحات رئيسها إلى الفضاء
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022
«بيتكوين» تتجاوز 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022...
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!
الروبوتات «تكذب وتغش» تحت الضغط!...
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في ......
المزيد
ألواح شمسية قريبا في «بنتاغون»
ألواح شمسية قريبا في «بنتاغون»...
اكتشاف تاريخ أقدم ثقب أسود في الكون
اكتشاف تاريخ أقدم ثقب أسود في الكون...
سامسونغ تستعين بالذكاء الصناعي لاستعادة عرش الهواتف الذكية
سامسونغ تستعين بالذكاء الصناعي لاستعادة عرش الهواتف الذكية...
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي...
أول رائد تركي ينقل فخر بلاده وطموحات رئيسها إلى الفضاء
أول رائد تركي ينقل فخر بلاده وطموحات رئيسها إلى الفضاء...
المزيد