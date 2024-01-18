سامسونغ تستعين بالذكاء الصناعي لاستعادة عرش الهواتف الذكية

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت «سامسونغ» مؤتمرها السنوي حيث قدمت مجموعتها الجديدة من الهواتف الذكية «غالاكسي اس 24»، وأدوات جديدة للذكاء الصناعي التوليدي مدمجة تلقائيا في الأجهزة، في محاولة لاستعادة الصدارة في سوق الهواتف الذكية بعدما أطاحت بها «أبل» أخيرا.

وقال رئيس وحدة تجارب الأجهزة المحمولة تي إم روه «هذه الأجهزة الجديدة سوف تنشر على نطاق واسع التغييرات المتأتية من الذكاء الصناعي التوليدي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وسلطت «سامسونغ» الضوء أولا على أداة خاصة بها للترجمة الفورية، يمكن استخدامها أثناء المحادثات الهاتفية أو شخصيا. وقال درو بلاكارد، وهو أحد نواب رئيس الشركة الكورية الجنوبية إن «الأمر أشبه بوجود مترجم شخصي خاص بالمستخدم».

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فبعد أن تجاوزتها منافستها الأميركية على صعيد مبيعات الهواتف الذكية العام الماضي، لأول مرة منذ العام 2010 - بحسب مؤسسة «أي دي سي»- عقدت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة مؤتمرها السنوي في سان خوسيه، في قلب سيليكون فالي.

وبدعم من نجوم على الإنترنت، بينهم أشهر «يوتيوبر» في العالم، الأميركي «مستر بيست»، والمؤثرة الكندية من أصل مغربي بوكيمان ، كشفت العلامة التجارية عن هاتف «غالاكسي إس 24» (بسعر يبدأ بـ800 دولار)، و«إس 24 بلاس» (بسعر يبدأ بألف دولار)، و«إس 24 ألترا» (1300 دولار).

كتابة رسائل على طريقة شكسبير

هذه التكنولوجيا، التي تتيح إنتاج محتوى (بما يشمل النصوص والصور) بناء على طلب بسيط باللغة اليومية، غزت العالم في العام 2023، وتثير سباقا محموما بين مجموعات التكنولوجيا الكبرى.

وستساعد ميزات الذكاء الصناعي الجديدة أيضا المستخدمين على كتابة رسائل ذات طابع رسمي أو أخرى بأسلوب ممتع أكثر (على طريقة شكسبير مثلا)، أو حتى تلخيص المحادثات أثناء قيادة السيارة، مع تحديد مضمون الرسائل وهوية مرسليها.

وتتيح أداة «سيركل تو سيرتش» التي طورتها «غوغل»، رسم دائرة على جسم ما تظهر صورته في أي تطبيق - قطعة أثاث على فيديو يوتيوب، على سبيل المثال- وطرح سؤال على الهاتف - مثلا أين يمكنني أن أجد هذه الأريكة؟.

وتعمل هواتف «سامسونغ» الذكية بنظام التشغيل أندرويد الخاص بشركة «غوغل»، والذي يزود غالبية الهواتف الذكية في العالم ويتنافس بشدة مع نظام التشغيل «اي او اس» الخاص بأجهزة «آي فون».

خاتم «غالاكسي رينغ» إكسسوار صحي جديد

وحرصا على الحفاظ على صورتها كشركة تحدد اتجاهات التكنولوجيا بدلا من اتباعها، عادة ما يكتفي مسؤولو شركة «أبل» بذكر الذكاء الصناعي التوليدي على مضض. لكن في نوفمبر، اعترف رئيس المجموعة الأميركية العملاقة تيم كوك بالاستثمار «أكثر من القليل في هذا المجال»، وذلك ردا على سؤال أحد المحللين.

وقد استحوذت «أبل» في العام 2023 على أكبر حصة من سوق الهواتف الذكية العالمية (20%)، متفوقة على «سامسونغ» للمرة الأولى منذ سنة 2010، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة «اي دي سي» نُشرت نتائجها الإثنين.

على غرار هواتف «آي فون 15» التي طُرحت العام الماضي، فإن هاتف «إس 24» من «سامسونغ» مصنوع من التيتانيوم، وهي مادة أكثر متانة، بحسب الشركة.

كما أن الذكاء الصناعي في هواتف «سامسونغ» الجديدة سيسهم في تحسين كاميرات الأجهزة لإعطاء جودة أفضل لصور المستخدمين.

كما قدمت «سامسونغ» الأربعاء أيضا إكسسوارا صحيا جديدا متصلا بالإنترنت، وهو خاتم يسمى «غالاكسي رينغ»، من دون تقديم مزيد التفاصيل في الوقت الحالي.