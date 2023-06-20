«سامسونغ» تستعد لإطلاق «غالاكسي زي فولد» الجديد بسعر أقل

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستعد شركة «سامسونغ» العالمية لإطلاق النسخة الجديدة من هاتفها «غالاكسي زي فولد 5»، لكن مع سعر مبدئي أقل ومميزات أكبر، مقارنة بهاتف «زي فولد 4» لعام 2022.

يبدأ سعر هاتف «زي فليب 4» من ألف دولار، بينما تبدأ أسعار هاتف «فولد 4» من 1799 دولارا، حسب موقع «أندرويد سنتر».

وذكر الموقع أن هاتف «زي فولد 5» سيبدأ من سعر أقل نسبيًا من «فولد 4»، لكن «سامسونغ» لم تعلن رسميًا بعد الأسعار المتوقعة للهاتف.

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وإلى جانب التغيير في السعر، سيحافظ الهاتف على الكاميرا الثلاثية الخلفية. كما أنه يحافظ على شكله النحيف السلس.

وسبق أن كشفت شائعات تعاونا بين «غوغل» و«سامسونغ»، لتحسين عديد من تطبيقاتها من أجل تحسين عرضها على شاشة هاتف «زي فولد» القابل للطي.

ومن المقرر أن تكشف «سامسونغ» النقاب عن السلسلة الجديدة من الهواتف القابلة للطي في مؤتمرها السنوي، الذي تعقده في شهر يوليو من كل عام. كما ستعرض السلسلة الجديدة من الساعة الذكية «غالاكسي 6».