الذكاء الصناعي نجم معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات الاستهلاكية أحد أهم الملتقيات السنوية لعمالقة الإلكترونيات ومصنعي السيارات وشركات التكنولوجيا الناشئة أمس الثلاثاء مع حضور قوي لتقنيات الذكاء الصناعي التوليدي الذي يضفي أبعاداً جديدة للأجهزة الاستهلاكية اليومية

حيّز واسع لتقنيات الذكاء الصناعي في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

قال المحلل في شركة «فوريستر» ديبانجان تشاترجي «العام الماضي، كان الذكاء الصناعي التوليدي مجرد بصيص في معرض لاس فيغاس. لكنه هذا العام، سيكون جوهرة التاج» حسب وكالة «فرانس برس».

3500 عارض

وترحب المدينة الواقعة في غرب الولايات المتحدة بأكثر من 3500 عارض ونحو 130 ألف مشارك ينزلون في عدد كبير من الفنادق ومراكز المؤتمرات في الفترة من 9 إلى 12 يناير لنسخة 2024 من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) وخلال هذا الحدث، قلّة من العروض التقديمية والمحادثات لن تأتي على ذكر الذكاء الصناعي.

فرغم أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة، فإن برامج الذكاء الصناعي التوليدية التي شاع استخدامها منذ انتشار «تشات جي بي تي» أواخر 2022، تذهب إلى ما هو أبعد من معالجة البيانات على نطاق واسع عبر إنتاج النصوص والصور والصوت من خلال استعلامات بسيطة باللغة اليومية.

وعلّق المحلل دان إيفز من شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» قائلاً «بالنسبة إلى معرض أسس عام 1967، وكان حدثاً مؤسساً للازدهار التكنولوجي في التسعينات، فإن الضجة والإثارة تتوافق بشكل جيد مع هذه الفترة من الاضطراب التي تلوح في الأفق مع ثورة الذكاء الصناعي».

روبوت صغير من «إل جي»

وخلال عروض أولى أمام الصحفيين الإثنين قدمت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «إل جي»، على سبيل المثال، روبوتاً صغيراً جديداً على عجلات قادراً على التفاعل مع الأسرة بكاملها من بالغين وأطفال ومع الحيوانات الأليفة.

وبفضل الذكاء الصناعي سيكون الروبوت قادرا على التحرك والتعلم والفهم والمشاركة في المحادثات المعقدة، وفق الشركة، ما يعزز رؤيتها لمنزل بلا عمال.

أذكى من أي وقت مضى

بشكل ملموس، هذا الروبوت مزوّد بأجهزة استشعار وميكروفون وكاميرا لتشغيل الموسيقى المختارة وفقاً للمشاعر التي يرصدها على وجوه الأشخاص في المنزل، وتذكيرهم بالمواعيد أو بالأدوية التي يجب تناولها، وإبلاغهم بالطقس أو مراقبة كلبهم عندما لا يكونون في البيت.

الذكاء الصناعي يعيد إلفيس بريسلي للمسرح في لندن 2024.

من الصحة إلى السيارات، تتنافس الشركات بالنماذج الأولية والإعلانات عن الآلات التي تخدم البشر والتي أصبحت أكثر تطوراً وتواصلاً من أي وقت مضى.

سماعات للترجمة

وفي معرض «Unveiled» تمكّن المشاركون من اختبار سماعات قادرة على ترجمة لغات عدة في وقت واحد، وروبوتات ودية للغاية.

وقال بريان كوميسكي الباحث في «سي تي إيه» الجهة المنظمة للمعرض الأحد خلال مؤتمر حول الاتجاهات التكنولوجية «ليس من قبيل الصدفة أننا نبدأ (المعرض) بالذكاء الصناعي، مضيفاً الغد سيكون أكثر ذكاءً من أي وقت مضى».

صناعة الرقائق الدقيقة

وسلّط الخبير الضوء على التقدم السريع في صناعة الرقائق الدقيقة التي توصف بأنها دماغ الابتكار في مجال الذكاء الصناعي، والتغيير الأول في لوحة مفاتيح مايكروسوفت منذ عقود، مع إضافة مفتاح مساعد القائد للوصول مباشرة إلى أدوات الذكاء الصناعي المولدة لنظام ويندوز.

وشدد على أن هذا يدل على أن معدات الذكاء الصناعي ستكون في قلب المناقشات لسنوات.

هاتف ذكي على عجلات

وخُصص الإثنين في المقام الأول للإعلانات المتعلقة بأجهزة التلفزيون والسيارات الجديدة.

ابتكارات فضائية في معرض «لاس فيغاس للإلكترونيات»

وأشار توماس هوسون من شركة «فوريستر» «إلى أن معرض لاس فيغاس سيستمر في تقديم شاشات 8K أو «microLED» الأكبر حجماً والمتصلة، والأدوات المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر الأكثر قوة والنماذج الأولية للسيارات الكهربائية من شركات عدة بينها هوندا وهيونداي.

وأضاف «لكن المعرض أصبح أقل اهتماماً بالأجهزة وأكثر اهتماماً بتكامل الذكاء الصناعي والبرمجيات».

157 مليار دولار نفقات 2023

وبحسب هيئة «سي تي إيه»، أنفق المستهلكون الأميركيون قرابة 157 مليار دولار على البرامج عام 2023، خاصة على ألعاب وتطبيقات الفيديو. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 163 مليارا هذا العام.

وقالت مديرة الأبحاث في «سي تي إيه» جيسيكا بوث «في السيارات الكهربائية، يريد المستخدمون أنظمة مساعدة على القيادة وخصائص للسلامة، ولكن أيضاً خدمات مثل الترفيه وأضافت إنهم ينظرون إلى سيارتهم على أنها هاتف ذكي مثبت على عجلات».

سيارة بتقنية «تشات جي بي تي»

قدمت شركة فولكس فاغن سياراتها الأولى المزودة تقنية «تشات جي بي تي» المدمجة في مساعدها الصوتي الإثنين. وبالتالي سيكون المساعد قادراً على التحدث مع السائق وإعطائه إجابات على أسئلته في الوقت الفعلي.

التوقع نفسه بالنسبة إلى أجهزة التلفزيون التي لم تعد تكتفي بدورها كشاشات وأوضحت بوث «ستصبح مراكز قيادة للمنزل، متصلة بأدوات المطبخ والغسالة وكاميرات المراقبة».