إيطاليا تغرّم «ميتا» بسبب إعلانات عن ألعاب المقامرة

القاهرة - بوابة الوسط

انتهكت مجموعة «ميتا» (مالكة فيسبوك وإنستغرام) قانوناً يمنع نشر إعلانات عن ألعاب المقامرة والحظ، ما دفع الهيئة الإيطالية للاتصالات (Agcom) لفرض غرامة عليها بـ5.8 مليون يورو (6.4 مليون دولار).

وأشارت الهيئة، في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»، إلى أنها «فرضت، خلال جلسة لها في 20 ديسمبر، غرامة على مجموعة «ميتا بلاتفورمز إيرلاند ليميتيد» بـ5850000 يورو، لانتهاكها قراراً يحظر الإعلانات المرتبطة بألعاب الحظ والمقامرة».

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ولاحظت الهيئة «وجود محتوى ترويجي أو إعلاني آخر، بينهما ما هو غير مباشر، يتعلّق بألعاب أو رهانات قد يحقق المستخدم مكاسب منها في 18 حساباً (5 في إنستغرام و13 في فيسبوك)، بالإضافة إلى 32 محتوى إعلانيا».

حظر الإعلانات المرتبطة بالرهانات

ويحظر القانون الإيطالي منذ العام 2018 أي شكل من أشكال الإعلانات المرتبطة بالألعاب أو الرهانات ذات المكاسب، وكذلك ألعاب الميسر، حتى لو كانت غير مباشرة، في وسائل الإعلام وعبر اللوحات الإعلانية والمنصات الرقمية، وبينها شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد غُرّمت الشركة التكنولوجية الأميركية العملاقة، التي تمثل أوروبا سوقاً رئيسياً لها، مرات عدة، تحديدا بسبب انتهاكها قانون حماية البيانات الأوروبية، وعدم معالجتها بيانات مرتبطة بالقصّر.

كما غرّمت الهيئة الإيطالية للاتصالات أخيرا منصتي «يوتيوب» و«تويتش»، للأسباب نفسها.