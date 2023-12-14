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«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 04:31 مساء
«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك
شعار ميتا يظهر على أحد الأجهزة اللوحية في مدينة تولوز الفرنسية في يناير 2023 (أ ف ب)
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أطلقت مجموعة «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام) الخميس في الاتحاد الأوروبي شبكتها الاجتماعية «ثريدز»، وهي خدمة تُعد منافسًا مباشرًا لمنصة «إكس» (تويتر سابقًا) لم تكن متاحة حتى الآن في بلدان الاتحاد، لكن مع خاصية للتكيف مع القواعد المعمول بها في القارة.

وكانت «ميتا» طرحت «ثريدز» في سائر أنحاء العالم في يوليو الماضي، لكنها فضّلت تأخير الإطلاق في الاتحاد الأوروبي لإتاحة الوقت لدراسة الآثار المترتبة على القواعد الأوروبية. وكتب رئيس المجموعة مارك زاكربرغ عبر حسابه على ثريدز «اليوم نفتح ثريدز لمزيد من البلدان في أوروبا، مرحبًا بالجميع»، وفق «فرانس برس».
 
ومن خلال هذه المنصة للمدونات القصيرة المرتبطة بـ«إنستغرام»، والتي تضم خصائص مشابهة لتلك الخاصة بـ«إكس»، تهدف «ميتا» بشكل علني إلى التنافس مع الشبكة التي اشتراها إيلون ماسك.

«ثريدز» تستقطب سريعًا عشرات ملايين المشتركين
واستقطبت «ثريدز» سريعًا عشرات ملايين المشتركين في جميع أنحاء العالم هذا الصيف، لكن «ميتا» احتاجت وقتًا لاستبيان الآثار المترتبة عن قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي (DMA) الذي يشدد قواعد حماية المنافسة.

ومن أجل الامتثال للقواعد الأوروبية، عرضت المجموعة خيارًا إضافيًا مخصصًا للمستخدمين من الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، يسمح لهم باستخدام «ثريدز» حتى من دون حساب «إنستغرام»، لكن بوظائف أقل.

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من ناحية أخرى، كما الحال في بقية أنحاء العالم، يمكن فقط لمستخدمي إنستغرام (عددهم الإجمالي ملياران) إنشاء حساب على «ثريدز»، مع ربط الحسابين ببعضهما البعض.

إنشاء حساب على «ثريدز» مرتبط بحسابهم على إنستغرام
وأشارت «ميتا» إلى أن «مواطني المنطقة الاقتصادية الأوروبية (27 دولة من الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين) سيتمكنون من اختيار إنشاء حساب على ثريدز مرتبط بحسابهم على إنستغرام، ما سيسمح لهم بالاستفادة من التجربة نفسها على غرار سائر مواطني العالم، أو استخدام ثريدز من دون ملف تعريف»، ولكن في هذه الحالة من دون القدرة على التفاعل مع المحتوى.

وسيتمكن المستخدمون الذين ليس لديهم ملف شخصي من «تصفح محتوى تطبيق ثريدز، والبحث عن الحسابات، ومشاركة المحتوى عبر نسخ الروابط أو مشاركة النظام الأساسي، والإبلاغ عن محتوى ثريدز».

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