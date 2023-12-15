  • Alwasat News
Atwasat

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 03:20 مساء
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
صورة للقمر إنسيلادوس التقطها مسبار كاسيني عام 2005، ووفرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في 14يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

يؤكد علماء فيزياء حيوية أنهم اكتشفوا في القمر الجليدي لكوكب زحل «إنسيلادوس» محيطاً يتضح أكثر فأكثر أنه «قابل لوجود أشكال الحياة».

ويشكل القمر الصغير غير المرئي بالعين المجردة، كرة بيضاء يبلغ قطرها 250 كيلومترا مع سطح يبدو وكأنه مخطط بندوب، ويدور حول زحل، سادس الكواكب بُعداً عن الشمس، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأثبت مسبار «كاسيني» الذي حلّق بجوار القمر مرات عدة خلال مهمته إلى زحل بين عامي 2004 و2017، وجود محيط شاسع من المياه المالحة تحت طبقة سميكة من الجليد، واكتشف فوارات من بخار الماء تتدفق من شقوق يحويها هذا السطح الجليدي.

وخلال مروره عبر هذه الأعمدة، رصد المسبار وجوداً للملح وعناصر عضوية والميثان وثاني أكسيد الكربون. واستمر تحليل البيانات التي سجلها المسبار بعد مدة طويلة من نهاية المهمة، على غرار الإعلان خلال الصيف الفائت عن رصد الفوسفور، وهو عنصر أساسي آخر للحياة.

العنصر الأساسي هو سيانيد الهيدروجين
إلا أن العنصر الذي حدده فريق من جامعة هارفارد هذه المرة كان بالإضافة إلى الأسيتيلين والبروبيلين والإيثان، سيانيد الهيدروجين، وقال عالم الفيزياء الحيوية الأميركي والمعد الرئيسي للدراسة جونا بيتر «إنه عنصر أساسي في عملية تكوين جزيئات أكثر تعقيداً، مثل الأحماض الأمينية أو السكريات التي تُعدّ رئيسية لإمكانية ظهور الحياة».

وأكدت أثينا كوستينيس، وهي عالمة فيزياء فلكية وعالمة كواكب في مرصد «باريس-مودون بي اس ال» ولم تشارك في الدراسة، أن أهمية المعطى الجديد تكمن في هذا الجزيء، لأنه يشكل «مكوّناً لكيمياء عضوية أكثر تعقيداً في حال التحدث عن شروط قابلية للحياة».

إلا أن احتمال أن يكون القمر «قابلاً للحياة» غير متعلق بالبشر لأن درجة حرارة سطحه تبلغ -200 درجة مئوية في المتوسط.

علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة
حلقات كوكب زحل العملاقة تختفي بحلول العام 2025

قد تكون درجة الحرارة أعلى بكثير في أعماق المحيط التي يتخيل العلماء أنها تحوي فتحات للطاقة الحرارية الأرضية. وقد تتيح هذه الأنواع من المداخن تسرب الغازات المحترقة من باطن القمر، على غرار تلك التي رُصدت في «المدينة المفقودة»، وهي منطقة عميقة في المحيط الأطلسي تحوي فتحات توفر الطاقة اللازمة للتفاعلات الكيميائية. 

وشكّل اكتشاف الهيدروجين في أعمدة إنسيلادوس والذي أُعلن عام 2017، دليلاً على وجود نشاط حراري مائي.

وقال بيتر «يُحتمل بصورة كبيرة أن تكون عيّنة المواد التي جمعها مسبار كاسيني متأتية من المحيط الموجود تحت سطح إنسيلادوس».

ويعزز العنصر الجديد الذي اكتشفه فريق هارفارد الاهتمام بالقمر الصغير لكوكب زحل. وقالت كوستينيس إنه «يجمع تقريباً كل الظروف التي تمكّنه من أن يكون قابلاً للسكن: السائل، ومصادر الطاقة، والعناصر الغذائية -وهي العناصر الأساسية للكيمياء العضوية - بالإضافة إلى بيئة مستقرة»، ومثله أيضاً تيتان، وهو قمر آخر تابع لزحل، وقمرا المشتري، أوروبا وغانيميد.

ضرورة بيانات رصد إضافية
ويتعين للتأكد من هذه المعطيات الحصول على بيانات رصد إضافية. وستركز مهمة «جوس» الخاصة بالوكالة الفضاء الأوروبية والتي انطلقت في أبريل الفائت، على غانيميد. وخلال السنة المقبلة، ستستهدف مهمة «ناسا» المُسماة «أوروبا كليبر» القمر أوروبا.

أما في ما يخص إنسيلادوس، فقال بيتر «لمعرفة المزيد عن الفوارات الحارة والمحيط، يتعين علينا العودة إلى محيطه لكن مع أدوات أكثر دقّة، ومحاولة استخراج عينة.

وأشارت أثينا كوستينيس إلى أن هذه الخطوة تبرز «في أهداف وكالة الفضاء الأوروبية»، ضمن برنامجها «فوياج 2015»، مرحّبةً بكل هذه «المهمات التي تُدخل النظام الشمسي في سباق استكشاف الحياة خارج الأرض».

ومن الضروري التحلّي بالصبر، إذ استغرقت الرحلة من كاسيني إلى زحل سبع سنوات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا

اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل

اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس

مسرحية في لندن تستند إلى مسلسل «سترينجر ثينغز» الناجح عبر نتفليكس
الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة الطفولة

الإعلامية الليبية أمينة الرويمي عضو لجنة فنون وثقافة الطفل بكرسي الإلكسو في خدمة...
مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة

مواجهات مثيرة في الدوري.. وترقب لجولة «الكونفدرالية» الرابعة
الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة

الأردن.. الأميرة سلمى تشارك في إنزال جوي لمواد طبية بغزة
تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس

تكريم الروائية الليبية عائشة إبراهيم في مهرجان قابس الدولي للكتاب بتونس
تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»

تعادل الأولمبي والسويحلي في الجولة السابعة من «دورينا»
شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى

شاهد.. «في التسعين» يناقش لماذا شكل اتحاد الكرة عددًا من لجانه وتغاضى عن أخرى
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين

الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري

«فلوسنا»: مقابلة خاصة مع المحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري
«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»

«في التسعين»: كيف وصف أبوبكر الحرك فوز الهلال وأبوسليم في «الكونفدرالية»
«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة

«في التسعين» يكشف وثائق مهمة وحصرية بين «فيفا» واتحاد الكرة
«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين

«في التسعين» يكشف تجاوزات اتحاد الكرة للوائح والقوانين
«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!

«تحقيقات»: غات.. مدينة خارج التغطية!
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية

غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!

كاريكاتير حليم - الجيوش العربية!
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
كنيسة نوتردام الباريسية ستزود نظاما مضادا للحرائق لا مثيل له بفرنسا
كنيسة نوتردام الباريسية ستزود نظاما مضادا للحرائق لا مثيل له ...
«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك
«ميتا» تطلق «ثريدز» في أوروبا لمنافسة إيلون ماسك
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
الذكاء الصناعي يعيد سماع أصوات المتوفين في الصين
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس الماس
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس الماس
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل...
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» ......
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ
العام 2023 سيكون «الأكثر حرارة» في التاريخ...
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات...
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية
علماء الفلك يكتشفون نظاماً من 6 كواكب خارج المجموعة الشمسية...
المزيد
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا
اكتشاف أنواع جديدة من الحشرات في جزيرة كورسيكا...
كلاب صوفية ذات فراء سميك جداً عاشت في أميركا قبل الاستعمار الأوروبي
كلاب صوفية ذات فراء سميك جداً عاشت في أميركا قبل الاستعمار ......
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب زحل
اكتشاف عناصر جديدة تتعلق بالقابلية للحياة على قمر تابع لكوكب......
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 يناير
إرجاء أول رحلة للصاروخ الأميركي الجديد «فالكن سينتور» إلى 8 ......
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس الماس
باعتباره أصلب مادة على وجه الأرض.. اكتشاف مادة قد تنافس ......
المزيد