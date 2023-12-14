كنيسة نوتردام الباريسية ستزود نظاما مضادا للحرائق لا مثيل له بفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الفرنسية أن كاتدرائية نوتردام في باريس التي أتى عليها حريق العام 2019 ستزود بعد إنجاز ترميمها نظاما مضادا للحرائق وهو الأول من نوعه في كاتدرائيات فرنسا، على أن يعاد فتحها أمام العامة في 8 ديسمبر 2024.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 8 الجاري البابا فرنسيس إلى حفل إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس المقرر بعد عام بالضبط، أي في الثامن من ديسمبر 2024، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأوضح رئيس المؤسسة العامة المسؤولة عن ورشة إعادة الإعمار فيليب جوست أن «كل الاحتياطات اللازمة اتخذت لاعتماد نظام جديد كليا للحماية من الحرائق في الكاتدرائية».

وأضاف جوست في شهادة أمام لجنة الشؤون الثقافية في الجمعية الوطنية أن «الكاتدرائية ستكون قادرة على استقبال 14 مليون زائر سنويا بعد إعادة فتحها، أي أكثر بمليونين مما كانت عليه قدرتها الاستيعابية قبل الحريق».

التحقيقات مستمرة منذ 4 سنوات

وظهر البرج وفوقه الصليب مجددا في 6 ديسمبر الجاري على أعلى كاتدرائية نوتردام دو باريس للمرة الأولى منذ الحريق، فيما لا يزال المعلم الباريسي الشهير مطوقا بالسقالات.

ودمر حريق هائل الكاتدرائية في 15 أبريل 2019، متسببا بانهيار برجها الذي صممه المهندس المعماري في القرن التاسع عشر أوجين فيوليه لو دوك، أمام أعين الباريسيين والسياح. وبُثت صور النيران على الهواء مباشرة، ما أثار حالا من التأثر لدى متابعين كثيرين حول العالم.

وقبل الحريق، كانت الكاتدرائية تستقطب ما معدله 12 مليون زائر كل عام.

أما التحقيقات التي يجريها ثلاثة قضاة لمعرفة سبب الكارثة، فلا تزال مستمرة منذ أكثر من أربع سنوات. وانتهى التحقيق الأولي إلى ترجيح حصول الحريق عرضا.