روسيا: بركان إيبيكو يقذف عمودا من الرماد ارتفاعه 2.5 كلم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة حالات الطوارئ الروسية في منطقة سخالين أن بركان إيبيكو، الواقع في سلسلة جبال فيرنادسكي على جزيرة باراموشير الروسية، قذف عمودا من الرماد البركاني بلغ ارتفاعه إلى 2.5 كلم.

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وذكرت وكالة «RT» أن المصدر نفسه أشار إلى انتشار عمود الرماد البركاني باتجاه الشرق لمسافة 5 كيلومترات، ولم يجر رصد أى تساقط للرماد في مدينة سيفيروكوريلسك، ولم تلاحظ أى رائحة لكبريتيد الهيدروجين. وبوجه عام، لا يوجد أي تهديد للنشاط البشري.

يبلغ ارتفاع بركان إيبيكو 1156 مترا، ويبعد عن مدينة سيفيروكوريلسك الروسية سبعة كيلومترات، وهو بركان طبقي معقد له عدة فوهات.