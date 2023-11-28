باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك تحضيرا لأولمبياد 2024

القاهرة - بوابة الوسط

طورت هيئة النقل الباريسية (RATP) تطبيق «تراديفيا» للترجمة الفورية، وزّودت به وكلاء محطات المترو في باريس، البالغ عددهم 6000، ليتيح لموظفيها الرد على تساؤلات مستخدمي المترو بـ16 لغة، في إطار استعدادات فرنسا لاستضافة ملايين الزائرين خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.

وتُصنف باريس الوجهة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، لكن يواجه سياح كثر صعوبات في التواصل بشبكات النقل المشترك، مما دفع بهيئة النقل الباريسية إلى اتخاذ هذا الإجراء، حسب وكالة «فرانس برس».

ويمكن للتطبيق، الذي تبلغ تكلفته مليوني يورو، الترجمة إلى 16 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والماندراين والهندية والعربية، وآخر إضافتين كانتا الرومانية والهولندية.

توقعات بحضور 15 مليون زائر

تُستخدم الأداة أيضاً لإعلان معلومات موجهة للركاب في أثناء الحوادث على الخطوط.

وتتوافر بها حالياً أربع لغات فقط (الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية)، وستُضاف إليها الماندراين والعربية قريبا، لتغطية اللغات الأولمبية الرسمية الست.

وستواجه شبكة النقل العام في باريس وضواحيها تحديات كبيرة مع توقع حضور 15 مليون شخص إلى العاصمة الفرنسية، لحضور الألعاب الأولمبية والبارالمبية.