  • Alwasat News
Atwasat

باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك تحضيرا لأولمبياد 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 01:52 مساء
باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك تحضيرا لأولمبياد 2024
صورة لمدخل مترو باريس، 11 أبريل 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

طورت هيئة النقل الباريسية (RATP) تطبيق «تراديفيا» للترجمة الفورية، وزّودت به وكلاء محطات المترو في باريس، البالغ عددهم 6000، ليتيح لموظفيها الرد على تساؤلات مستخدمي المترو بـ16 لغة، في إطار استعدادات فرنسا لاستضافة ملايين الزائرين خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024.

وتُصنف باريس الوجهة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، لكن يواجه سياح كثر صعوبات في التواصل بشبكات النقل المشترك، مما دفع بهيئة النقل الباريسية إلى اتخاذ هذا الإجراء، حسب وكالة «فرانس برس».

-تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
-ديوكوفيتش يخطط لذهبية أولمبياد باريس 2024 بعد لقب «إيه تي بي»

ويمكن للتطبيق، الذي تبلغ تكلفته مليوني يورو، الترجمة إلى 16 لغة، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والماندراين والهندية والعربية، وآخر إضافتين كانتا الرومانية والهولندية.

توقعات بحضور 15 مليون زائر
تُستخدم الأداة أيضاً لإعلان معلومات موجهة للركاب في أثناء الحوادث على الخطوط.

وتتوافر بها حالياً أربع لغات فقط (الإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية)، وستُضاف إليها الماندراين والعربية قريبا، لتغطية اللغات الأولمبية الرسمية الست.

وستواجه شبكة النقل العام في باريس وضواحيها تحديات كبيرة مع توقع حضور 15 مليون شخص إلى العاصمة الفرنسية، لحضور الألعاب الأولمبية والبارالمبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة

الاحتلال يقر بإصابة 1000 جندي في حرب غزة
كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية

كاريكاتير خيري - غزة.. حقل تجارب للأسلحة الأميركية
«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار

«اقتصاد بلس»: خبراء يوضحون أسباب تراجع الدينار الليبي أمام الدولار
«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس

«في التسعين»: هل مايك تايسون في الاتحاد أم الأهلي طرابلس
«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس

«في التسعين»: لمن توقع أسامة السنوسي الفوز في ديربي الاتحاد والأهلي طرابلس
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»
شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة

شاحنة «بازل» اليابانية الكهربائية تصل الولايات المتحدة
فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار

فرق الإنقاذ الهندية على بُعد 5 أمتار من 41 عاملا عالقين في نفق منهار
«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟

«تغطية خاصة»: الطاولة الخماسية: باتيلي يقترح، القيادة ترفض، ماذا بعد؟
مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين

مهندس لاتفاقات أوسلو يعلن «موتها التام» بعد 30 عامًا ويدعو لاتفاق جديد في فلسطين
شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»

شاهد.. «في التسعين» يتناول «ديربي» طرابلس وأزمة التحكيم والظهور «الكونفدرالي»
اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم

اكتشاف موقع أثري يعود للعهد الروماني قرب غابة جوددائم
تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)

تشريح القنفذ ـ القذافي والإعلام (15)
بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل

بوريل: إقامة دولة فلسطينية أفضل ضمانة لأمن إسرائيل
شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد

شاهد.. مقصية الشاب الصاعد غارناتشو المذهلة تخطف عشاق مانشستر يونايتد
جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة

جيش الاحتلال يطرد ضابطين من قواته هربا من المعارك في غزة
«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز العسكري للاحتلال

«صفا»: استعراض قوة «القسام» خلال تسليم الأسرى من قلب مدينة غزة يكشف زيف الإنجاز ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تلقيح الغيوم: هل يحقق حلم استمطار السماء؟
تلقيح الغيوم: هل يحقق حلم استمطار السماء؟
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت 56% في نصف قرن
مساحة الأنهار الجليدية في البيرو انحسرت 56% في نصف قرن
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
بعد 30 عاما.. أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك!
نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى
نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة
«Oppo» تعلن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة...
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة
اكتشاف أكسجين في الغلاف الخارجي لكوكب الزهرة...
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير مسبوقة
وميض ضوء كوني قوي جداً أثّر على الغلاف الجوي للأرض بطريقة ......
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد 2023
تأجيل رحلة الملياردير الياباني مايزاوا حول القمر إلى ما بعد ......
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل...
المزيد
باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك تحضيرا لأولمبياد 2024
باريس تطلق تطبيقا للترجمة الفورية في وسائل النقل المشترك ......
«بايت دانس» مالكة «تيك توك» تستغني عن مئات الوظائف في قسم ألعاب الفيديو
«بايت دانس» مالكة «تيك توك» تستغني عن مئات الوظائف في قسم ......
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل
الأرض تستقبل رسالة من الفضاء من مسافة 10 ملايين ميل...
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات
مخلفات طبق الفوندو في الصين تُستخدم في إنتاج وقود للطائرات...
نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى
نجاح اختبار حاسم لصاروخ «أريان 6» الأوروبي قبل رحلته الأولى...
المزيد