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ديوكوفيتش يخطط لذهبية أولمبياد باريس 2024 بعد لقب «إيه تي بي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 نوفمبر 2023, 06:24 مساء
ديوكوفيتش يخطط لذهبية أولمبياد باريس 2024 بعد لقب «إيه تي بي»
تغلب ديوكوفيتش على الإيطالي يانيك سينر في نهائي دورة «أيه تي بي»، 19 نوفمبر 2023. (فرانس برس)
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لا يبدو أنّ شيئًا بصدد أن يوقف زحف النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا وذلك بعدما توّج عامًا مثاليًا بإحراز لقبه السابع القياسي في بطولة «إيه تي بي» الختامية لكرة المضرب الأحد، واضعًا نصب عينيه الذهبية الأولمبية.

- ديوكوفيتش يستهل حملة الدفاع عن لقبه في بطولة «إيه تي بي»

وعن عمر 36 عامًا، لا يزال ديوكوفيتش يحطّم الأرقام القياسية ويتبوأ عرش لاعبي التنس في العالم، وتمكن هذا الموسم من حصد لقبه الـ24 في البطولات الكبرى «غراند سلام»، إضافة إلى تصدر التصنيف العالمي للمرة الثامنة، حسب «فرانس برس».

وفي طريقه نحو اللقب، تمكن النجم الصربي من تخطي الشابين الإسباني كارلوس ألكاراس في نصف النهائي والإيطالي يانيك سينر في النهائي، ويضع الآن نصب عينيه الفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس صيف العام 2024.

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