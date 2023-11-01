  • Alwasat News
Atwasat

طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 12:20 مساء
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
سيارات كهربائية في موقع للشحن الكهربائي تابع لشركة «تيسلا» في كورتي ماديرا بولاية كاليفورنيا الأميركية، 15 فبراير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أفادت دراسة نُشرت نتائجها الأربعاء أن طفرة السيارات الكهربائية في الصين تتسبب في اندفاع نحو مادة الليثيوم في هضبة التبت، ما قد يتسبب في أضرار بيئية خطيرة ويفاقم انتهاكات حقوق الإنسان.

وتُعد الصين أكبر سوق في العالم للسيارات الكهربائية، لكنها تعتمد حتى الآن إلى حد كبير على دول أخرى لإمدادات الليثيوم، المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية، وبدأت بكين لخفض وارداتها في استغلال رواسب هائلة من المعدن على هضبة التبت في جنوب غرب البلاد، حيث يتركز نحو 85% من إجمالي احتياطيات الليثيوم في الصين، حسب وكالة «فرانس برس».

وأكد التقرير الصادر عن شبكة «توركواز روف»، وهي شبكة من الباحثين التبتيين. أن هذا الاندفاع نحو الذهب الأبيض يسبب أضرارا بيئية بسبب تقنيات استخراج ومعالجة المادة الخام السريعة والرخيصة والملوثة، موضحا أن التعدين يهدد بنشر تلوث مدمر في المناطق ذات التنوع البيولوجي الكبير والمعرضة بشكل خاص لتغير المناخ.

واستخدمت المجموعة بيانات من الأقمار الصناعية والمصادر العامة لرسم خريطة لتأثير تعدين الليثيوم في مناطق الزراعة التبتية، موضحة أن شركات صناعة السيارات، مثل «تيسلا» برئاسة إيلون ماسك ومنافستها الصينية «بي واي دي»، «تعتمد بشكل متزايد على تعدين الليثيوم في التبت».

انتهاكات بيئية مدمرة
ويوجد نحو 3.6 مليون طن من الليثيوم في حقول في التبت والمقاطعتين المجاورتين سيتشوان وتشينغهاي، وفق دراسات جيولوجية صينية.

وأدى تشغيل منجم في سيتشوان إلى نفوق آلاف الأسماك في نهر محلي وتدمير المروج المستخدمة لتربية الماشية.

ويأسف التقرير لأن «أهل التبت ليس لهم أي رأي في هذا الاندفاع الأخير نحو الثروة»، ففي إحدى مناطق التبت المتمتعة بالحكم الذاتي في مقاطعة سيتشوان، حصلت شركة البطاريات الصينية العملاقة «سي إيه تي إل» على حقوق ملكية الأراضي التي تحتوي على الليثيوم. لكن السكان لم يتم إبلاغهم بأن مراعيهم تباع.

-وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
-الصين تحقق بشأن ممارسات مرتبطة بالتعدين في «عاصمة الليثيوم في آسيا»

ولطالما اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والحكومات الغربية الحزب الشيوعي الصيني بارتكاب انتهاكات خطيرة في التبت، وهو ما تنفيه بكين.

ويُنشر هذا التقرير في سياق تسعى فيه الصين إلى تعزيز إمداداتها من المعادن الأساسية في مواجهة الصعوبات التجارية مع المصدرين الغربيين.

وفرضت بكين قيودا على صادرات الغرافيت المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بعد أن قيدت الولايات المتحدة بيع رقائق التكنولوجيا الفائقة للصين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة

25 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي يطالبون بإدخال الوقود إلى غزة
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش مخاطر تهدد استمرار «دورينا»
الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا (شاهد)

الصحة الفلسطينية: أكثر من 400 شهيد وجريح في غارات إسرائيلية على مخيم جباليا ...
الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى الإندونيسي

الاحتلال ينفذ «مجزرة مروعة» في جباليا بقطاع غزة.. وانتشار الجثث أمام مستشفى ...
الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه

الحوثيون في اليمن يتوعدون الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إطلاق صواريخ ومسيّرات عليه
صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة

صواريخ المقاومة تصيب مناطق في تل أبيب وسماع دوي انفجارات كبيرة
«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط

«في التسعين» مدرب الأهلي طرابلس طارق جرايا يكشف انه من المعجبين بقناة الوسط
«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟

«اقتصاد بلس»: من يتحمل مسؤولية انخفاض سعر الدينار؟
«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار على اتحاد الكرة

«في التسعين» | عادل الخمسي: أمور غريبة في «دورينا».. وعبد الرحيم نجم يفتح النار ...
كاريكاتير حليم - أطفال غزة

كاريكاتير حليم - أطفال غزة
إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023

إيرلينغ هالاند أفضل مهاجم في العالم خلال 2023
المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي

المدير العام لـ«أونروا»: الحصار الحالي المفروض على غزة هو عقاب جماعي
بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023

بيلينجهام يفوز بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 2023
بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية

بيانات المالية: 63% من الإيرادات السيادية ضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية
«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل

«سوناطراك» الجزائرية تعود إلى ليبيا نوفمبر المقبل
شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ليبيا

شاهد.. «في التسعين» يناقش عودة الجماهير إلى المدرجات واختيار السودان لملاعب ...
«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها

«هاآرتس»: عمان ألغت إمكانية مرور رحلات جوية إسرائيلية عبر أجوائها
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تطلق محطة فضاء جديدة بحلول العام 2027
روسيا تطلق محطة فضاء جديدة بحلول العام 2027
معرض ألعاب الفيديو «باريس غايمز ويك» يستقبل زوّاره في فرنسا
معرض ألعاب الفيديو «باريس غايمز ويك» يستقبل زوّاره في فرنسا
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة ناجحة
رواد فضاء صينيون يعودون إلى الأرض بعد مهمة ناجحة
«غبار كويكب».. دراسة جديدة تحل لغز انقراض الديناصورات
«غبار كويكب».. دراسة جديدة تحل لغز انقراض الديناصورات
عُمان تحيي زراعة المانغروف لمكافحة تغير المناخ
عُمان تحيي زراعة المانغروف لمكافحة تغير المناخ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض...
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة بعيدة جداً
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة ......
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية...
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة...
انطلاق الصاروخ الأميركي الجديد «فولكن سينتور» ديسمبر المقبل
انطلاق الصاروخ الأميركي الجديد «فولكن سينتور» ديسمبر المقبل...
المزيد
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت
طفرة الليثيوم في الصين تهدد هضبة التبت...
معرض «باريس غايمز ويك» لألعاب الفيديو يعود بسعته السابقة
معرض «باريس غايمز ويك» لألعاب الفيديو يعود بسعته السابقة...
«غوغل» تنفق 26 مليار دولار للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك بحثها
«غوغل» تنفق 26 مليار دولار للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك ......
عُمان تحيي زراعة المانغروف لمكافحة تغير المناخ
عُمان تحيي زراعة المانغروف لمكافحة تغير المناخ...
«غبار كويكب».. دراسة جديدة تحل لغز انقراض الديناصورات
«غبار كويكب».. دراسة جديدة تحل لغز انقراض الديناصورات...
المزيد