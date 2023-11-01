معرض «باريس غايمز ويك» لألعاب الفيديو يعود بسعته السابقة

القاهرة - بوابة الوسط

تنتظر منطقة بورت دو فرساي، الأربعاء، افتتاح معرض «باريس غايمز ويك» لألعاب الفيديو وهو الحدث الأكبر في هذا القطاع في فرنسا، ويستعيد هذه السنة حجمه الموسع المعتاد بعدما اقتصر العام 2022 على صيغة أصغر.

وشرح المندوب العام لنقابة ناشري البرامج المعلوماتية الترفيهية التي تنظم المعرض نيكولا فينيول لوكالة «فرانس برس» أن «دورته هذه السنة التي تستمر إلى 5 نوفمبر مماثلة تماما لنسخ ما قبل كوفيد من حيث المساحة، إذ يضم ثلاث قاعات وتعود إليه أجنحة تاريخية لم يتسن إدراجها فيه العام الماضي».

ويُتوقع أن يرتفع عدد زوار المعرض من 150 ألفا العام الماضي إلى نحو 200 ألف على الأقل هذه السنة، في حين كان الحضور يناهز 300 ألف قبل 2020.

وقال نيكولا فينيول «لا نطمح إلى الضخامة بالضرورة. فناشرو ألعاب الفيديو ومصنعوها ما عادوا يضعون أهدافا كمية للأحداث، بل يسعون إلى أن تكون تجربة ناجحة».

وستشارك الشركات الثلاث الكبرى المصنعة لوحدات التحكم بالألعاب، وهي «ميكروسوفت» و«سوني» و«نينتندو»، في المعرض الباريسي، وكذلك كبريات الشركات الناشرة على غرار «يوبيسوفت» و«بانداي» و«نامكو» و«كابكوم» و«سكوير إينيكس».

ومع أن «باريس غايمز ويك» ليس المكان المناسب للإعلانات الكبرى عن الألعاب الجديدة، تكمن أهمية المعرض بالنسبة للاعبي الفيديو الفرنسيين في أنهم سيحظون بفرصة اختبار أحدث الإصدارات الجديدة ميدانيا.

أعداد المسرح لاستقبال العدد المتزايد

ومن أبرز الألعاب التي يترقبها الجمهور «فاينل فانتسي 7 ريبيرث»، ولعبة القتال «تيكن 8» و«برينس أو بيرشا ذي لوست كراون»، وكلها تُطرح ما بين يناير وفبراير 2024.

وتشكل زيادة سعة المسرح الرئيسي في هذه الدورة من 800 مقعد إلى 1800، مؤشرا إلى الحضور المتزايد للرياضات الإلكترونية، وسيجرى فيه نهائيات البطولات الوطنية الفرنسية لألعاب الفيديو.

وباتت الشركات الناشرة لهذه الألعاب تتجه أكثر فأكثر إلى الإعلان عن ألعابها الجديدة من خلال أنشطة خاصة بها وحدها تنظمها عبر الإنترنت، وهو توجه شجعته الأزمة الصحية. وكان معرض «إي 3» (إلكترونيك إنترتاينمنت إكسبو) الضحية الرئيسية لهذه الظاهرة وللجائحة، إذ أن هذا الملتقى كان من المفترض إقامته سنويا في لوس أنجليس، وكان الأكبر في العالم، ولكنه وضع أوزاره في هذه السنة.

إلا أن التوقف عن إقامة هذا الحدث الشهير لم يحل دون استمرار المعارض التجارية العالمية الكبرى الأخرى في هذا القطاع واستقطاب الجمهور، على غرار «غايمزكوم» في ألمانيا بأغسطس الماضي أو «طوكيو غايم شو» في اليابان خلال سبتمبر.