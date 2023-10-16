مبيعات لعبة «ماينكرافت» تجاوزت عتبة 300 مليون نسخة

القاهرة - بوابة الوسط

تجاوزت مبيعات لعبة الفيديو «ماينكرافت» المملوكة لشركة «ميكروسوفت» الأميركية والتي تتيح لمستخدميها بناء مدن افتراضية، عتبة 300 مليون نسخة، على ما أعلن القائمون عليها الأحد، في نتيجة تعزز مكانتها كأكثر لعبة تحقق مبيعات في العالم عبر التاريخ.

وذكر منشور عبر موقع اللعبة الإلكتروني أنه «في المرحلة الأخيرة، تجاوزنا عتبة 300 مليون نسخة، وهو إنجاز لم يكن أحد يحلم به عندما كنا جميعاً نبني أول بيوتنا الطينية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وعلى سبيل المقارنة، باعت لعبة «غراند ثيفت أوتو 5» أكثر من 180 مليون نسخة في العالم منذ إصدارها عام 2013، بحسب «تيك -تو» وهي الشركة الأم لناشرة اللعبة «روكستار غيمز».

ظهرت نتيجة جهد شخص واحد

وصدرت لعبة «ماينكرافت» في العام 2011، نتيجة جهود شخص واحد وهو السويدي ماركوس بيرسون الذي شارك إلى جانب جهات قليلة في تأسيس «موجانغ استوديو»، وسعى من خلالها إلى إنجاز مشروعه.

وتقوم «ماينكرافت» التي تحظى بإعجاب القراصنة كما الأطفال، على استكشاف عالم لا نهائي يمكن للاعبين فيه جمع مواد (من خلال أعمال التعدين) واستخدامها لإنشاء مدنهم الافتراضية.

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ويعتبر كثيرون أن «ماينكرافت» هي بمثابة لعبة ليغو افتراضية، وبفضل التعليمات البرمجية المفتوحة المصدر، يمكن للأشخاص الذين يلعبونها عبر جهاز كمبيوتر إنشاء عناصر خاصة بهم.

وفي العام 2014، حققت اللعبة نجاحاً مكّن ماركوس بيرسون من بيع «موجانغ ستوديو» إلى «ميكروسوفت» لقاء 2,5 مليون دولار.