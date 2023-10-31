«غوغل» تنفق 26 مليار دولار للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك بحثها

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت المحاكمة التاريخية، التي تقام منذ 12 سبتمبر في واشنطن، أن «غوغل» أنفقت 26 مليار دولار العام الماضي، ليظل محرك البحث التابع لها محافظا على وضعه المهيمن على مختلف الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت، وهو الأكثر استخداماً في العالم. وقد دفعت القيمة الأكبر من هذا المبلغ لشركة «آبل».

ودافع رئيس مجموعة «غوغل»، سوندار بيتشاي، عن نفسه أمام المحكمة، الإثنين، ضد اتهامات بأن الشركة العملاقة تصرفت بشكل غير قانوني، ليظل محرك البحث التابع لها متوافرا بهذه الطريقة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزارة العدل الأميركية أن «غوغل» بنت إمبراطوريتها، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، من خلال عقود حصرية مخالفة للقانون مع شركات مثل «آبل» عبر توفير محرك بحثها تلقائيا (by default) على أجهزتها وخدماتها.

بدأ بيتشاي شهادته في قاعة المحكمة بواشنطن بتكرار مهمة الشركة المتمثلة في جعل المعلومات «مفيدة ومتاحة للجميع عالمياً»، قائلا: «هذه المهمة أصبحت عابرة للزمن، ومهمّة أكثر من أي وقت مضى، نظراً للمنافسين الجدد في مجال البحث عبر الإنترنت، والتقدم في مجال الذكاء الصناعي». لكن خلال استجواب دام ساعتين، حاول محامو الحكومة الأميركية دحض هذا الادعاء.

تفسير لتحقيق «آبل» إيرادات أقل

وبالاعتماد على رسائل بريد إلكتروني ومناقشات ورسائل، يعود تاريخ بعضها إلى 20 عاماً، دفعت الحكومة بيتشاي للاعتراف بأن الاتفاقية الافتراضية بين «غوغل» و«آبل» كانت ضرورية للشركة.

وفي نقاش، شابه توتر واضح، قُدمت مذكرة داخلية لسوندار تبدي فيها «غوغل» قلقها من أن بعض عمليات البحث التي يجربها المستخدمون على أجهزة «آي فون» يجرى تفكيكها بواسطة «سيري»، المساعد الصوتي لشركة «آبل».

وفي العام 2019، أوضح بيتشاي للرئيس التنفيذي لشركة «أبل»، تيم كوك، أن هذا الأمر قد يفسر تحقيق «آبل» إيرادات أقل من المتوقع من عمليات بحث «غوغل» في العام السابق، وأنه يمكن إصلاح ذلك.

وجاء في مذكرة صادرة عن «غوغل»: «رؤيتنا هي أن نعمل كشركة واحدة على صعيد عمليات البحث عبر الإنترنت»، وذلك في تلخيص لاجتماع آخر رفيع المستوى بين الشركتين في العام 2018.

ورد بيتشاي على هذه المذكرة بالتشديد على أن عملاقي التكنولوجيا يتنافسان بشراسة على الكثير من المنتجات، مضيفاً: «ربما كانت هناك بعض الحماسة غير المنطقية حول كيفية سير الاجتماع».

وسُئل بيتشاي أيضاً عن الحذف التلقائي لتسجيلات المناقشات الداخلية، إذ يشتبه محامو الحكومة في أن رئيس «غوغل» حاول منع تقديم المحادثات التي تدينه كدليل.