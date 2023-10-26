  • Alwasat News
Atwasat

دراسة: تقنية «التزييف العميق» قوضت الثقة في الصور والفيديوهات الخاصة بالحروب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 03:33 مساء
دراسة: تقنية «التزييف العميق» قوضت الثقة في الصور والفيديوهات الخاصة بالحروب
«التزييف العميق» قوض ثقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في اللقطات الخاصة بالحروب والصراعات (رويترز)
alwasat radio

قوَّضت تقنية «التزييف العميق» ثقة الأشخاص في مصداقية الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها في مناطق الحروب، وفقًا لما أكدته دراسة جديدة هي الأولى من نوعها في هذا الشأن، وتقنية «التزييف العميق» هي عبارة عن برنامج إلكتروني يتيح للنّاس تبديل الوجوه والأصوات، وغيرها من السمات لابتكار محتوى رقمي مزوّر.

ووفقًا لجريدة «إيفينينغ ستاندرد» البريطانية، فقد حللت الدراسة الجديدة التي تحمل عنوان «نوع جديد من الأسلحة في الحرب الدعائية»، ما يقرب من 5 آلاف تغريدة على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022 لاستكشاف كيفية تفاعل الأشخاص مع المحتوى المزور بواسطة تقنية «التزييف العميق» عبر الإنترنت، والمتعلق بحرب روسيا وأوكرانيا، حسب جريدة «الشرق الأوسط».

فقد الثقة في وسائل الإعلام
وسلط الباحثون التابعون لكلية كورك الجامعية بآيرلندا الضوء على بعض الأمثلة لمقاطع الفيديو المزيفة خلال هذه الحرب، بما في ذلك استخدام لقطات ألعاب فيديو على أنها لقطات خاصة بالصراع، ونشر فيديو مزيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يظهره وهو يعلن السلام مع أوكرانيا.

ووجدت الدراسة أن «التزييف العميق» قوض ثقة أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جميع اللقطات الخاصة بالحروب والصراعات، وقد شمل ذلك الصور والفيديوهات الصادرة عن مؤسسات صحفية وإعلامية موثوق بها، حيث لم يعد الأشخاص يثقون بها كما كانوا من قبل.

-إندونيسيا تعتمد قواعد لتنظيم التجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
-إزالة علامة «نيوز» من حسابات مستخدمي «ميتا» في بريطانيا وفرنسا وألمانيا

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول مقاطع الفيديو المزيفة ساهمت أيضًا في تقويض الثقة في مقاطع الفيديو الحقيقية، حيث شعر الأشخاص أنهم قد لا يتمكنون من تفريق اللقطات المزورة من الأصلية.

وحذرت «وكالة الشرطة الأوروبية» (يوروبول)، العام الماضي، من توسع استخدام تقنية «التزييف العميق».

نهاية عالم المعلومات
وقالت «يوروبول» إن القدرة على جعل أشخاص يظهرون على شبكة الإنترنت، وهم يقولون أو يفعلون أشياء لم يسبق لهم أن قالوها أو فعلوها، أو حتى خلق شخصيات جديدة تمامًا، يمكن أن يكون له تأثير مدمر، في حال وقعت هذه التقنية في الأيدي الخطأ.

وأضافت الوكالة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها أن انتشار «التضليل الإعلامي والتزييف العميق سيكون له تأثير عميق على الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى السلطة ووسائل الإعلام» موضحة أن «الخبراء يخشون من أن يؤدي هذا إلى وضع لا يملك فيه المواطنون حقيقة مشتركة، أو إلى خلق إرباك في المجتمع حول وسائل الإعلام التي يمكن الوثوق بها وهو وضع يسمى أحيانًا (نهاية عالم المعلومات)، أو (اللامبالاة تجاه الحقيقة)».

وأشارت الوكالة إلى أنه يمكن للمجرمين أيضًا استخدام تقنية «التزييف العميق» لابتزاز أشخاص عبر الإنترنت، خاصة القُصَّر منهم واستغلالهم في أمور غير أخلاقية، أو إنتاج مواد إباحية مزيفة وتزوير أدلة إلكترونية متعلقة بتحقيقات قضائية والتلاعب بها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات

السايح يناقش مع وفد من «الطوارق» تعزيز الشمولية في الانتخابات
القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة

القيادة العامة تُرسل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة
شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»

شاهد «في التسعين»: غياب روزنامة «دورينا».. وترتيب المنتخب في تصنيف «فيفا»
كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة

كاريكاتير خيري - أميركا تحمي «إسرائيل» من المسائلة والمحاسبة
«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات

«المحاسبة» يطرح خيارين لحل مشكلة الإهدار في دعم المحروقات
تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب والمحاباة

تقرير «المحاسبة»: استمرار التعيينات العشوائية في جهات عامة وتفشي التسيب ...
حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023

حكومة الوحدة: انطلاق مشروع بناء 500 مدرسة قبل نهاية 2023
شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة

شاهد.. جماهير نادي سيلتك ترفع أعلام فلسطين وتنشد تضامنا مع غزة
إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»

إيقاف الجزائري يوسف عطال مدافع «نيس» 7 مباريات بسبب منشور ضد «إسرائيل»
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة الفساد؟

شاهد في «تغطية خاصة»: «المحاسبة 2022».. هل تثمر التقارير الرقابية في مكافحة ...
ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022

ديوان المحاسبة: شراء سيارات لوزراء حكومة الدبيبة بـ40 مليون دينار خلال 2022
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق الصاروخ الأميركي الجديد «فولكن سينتور» ديسمبر المقبل
انطلاق الصاروخ الأميركي الجديد «فولكن سينتور» ديسمبر المقبل
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة
القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة
مسؤول أوروبي يبدأ تحقيقًا حول 3 منصات إلكترونية من بينها «إكس»
مسؤول أوروبي يبدأ تحقيقًا حول 3 منصات إلكترونية من بينها «إكس»
دراسة: تقنية «التزييف العميق» قوضت الثقة في الصور والفيديوهات الخاصة بالحروب
دراسة: تقنية «التزييف العميق» قوضت الثقة في الصور والفيديوهات ...
هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة «آبل» الذكية
هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة «آبل» الذكية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف ......
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض
موجات راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض...
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ
المركبة «برسفيرنس» تلتقط صورا خلابة للغروب الأزرق على المريخ...
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة بعيدة جداً
علماء فلك يرصدون تدفقاً فائق القوة لموجات راديوية من مجرة ......
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية
«أدوبي» تدخل عالم الأزياء بفستان يغير تصميمه كل ثانية...
المزيد
«روسكوسموس».. محطة فضاء دولية تقترب من نهاية وجودها
«روسكوسموس».. محطة فضاء دولية تقترب من نهاية وجودها...
التكنولوجيا تفتح آفاقاً حديثة لإدارة الكوارث الطبيعية في اليابان
التكنولوجيا تفتح آفاقاً حديثة لإدارة الكوارث الطبيعية في ......
غوتيريس كلّف لجنة خبراء وضع توصيات في مجال الذكاء الصناعي بحلول نهاية 2023
غوتيريس كلّف لجنة خبراء وضع توصيات في مجال الذكاء الصناعي ......
هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة «آبل» الذكية
هيئة أميركية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة «آبل» الذكية...
دراسة: تقنية «التزييف العميق» قوضت الثقة في الصور والفيديوهات الخاصة بالحروب
دراسة: تقنية «التزييف العميق» قوضت الثقة في الصور ......
المزيد