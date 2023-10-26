القمر أكبر من حجمه المتوقع بحوالي 40 مليون سنة

القاهرة - بوابة الوسط

نشرت الجمعية الجيوكيميائية الأوروبية، في بحث عن التكوينات البلورية الموجودة في العينات الصخرية المجمّعة على سطح القمر لتحديد عمره، حيث اكتشف الباحثون مؤخرًا أن القمر أكبر بحوالي 40 مليون سنة مما كان يعتقد سابقًا.

لقد كان القمر محور استكشاف الفضاء لسنوات، لكن البشرية لا تزال بعيدة عن فهم أصوله بشكل كامل. ويشمل ذلك عمره، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويشير انتشار بلورات تسمى الزركون في العينات إلى أن سطح القمر تشكل بعد حوالي 110 ملايين سنة من تكوين النظام الشمسي، استخدم العلماء تقنيات تحليلية بما في ذلك قياس الطيف الكتلي لقياس وجود جزيئات معينة في الصخر، وجرى استخدام طريقة أخرى للتحليل، وهي التصوير المقطعي بالمسبار الذري، للكشف عن كمية التحلل الإشعاعي في العينات، والتي جرى استخدامها بعد ذلك لتحديد عمر البلورات في الصخور.

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تتمسك ناسا بنظرية مفادها أن جسمًا بحجم المريخ اصطدم بالأرض منذ عدة مليارات من السنين وأن القمر تشكل بعد ذلك. هذا الفهم الجديد لعمر القمر يعطي العلماء في الواقع فكرة تقريبية عن الموعد المحتمل لحدوث الاصطدام. ويؤكد هذا الاكتشاف أهمية البعثات البحثية مثل أبولو 17. ففي عام 1972، خلال مهمة إلى القمر، جرى جمع حوالي 110 كيلوغرامات من التربة القمرية ونقلها إلى الأرض، والآن بعد 51 عاما، يجري تحليلها من قبل الباحثين.