ماسك يعلن مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة في «إكس»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أن منصة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا) ستحصل على مستويين جديدين من الاشتراكات المميزة.

وقال أمس السبت في تغريدة على منصة «إكس»: «أحد تلك المستويات ستكون بتكلفة منخفضة مع إتاحة المميزات كافة لكن من دون تخفيض في الإعلانات، أما الأخرى ستكون أعلى تكلفة لكن من دون إعلانات»، كما نقل موقع الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان المنصة الشهيرة البدء في فرض رسوم بقيمة دولار واحد سنويا للمستخدمين في نيوزيلاندا والفلبين. ولم يعلن ماسك أي تفاصيل إضافية تخص الاشتراكات الجديدة.

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وقالت الشركة عبر موقعها على الإنترنت إن المستخدمين الجدد الذين ينسحبون من الاشتراك لن يتمكنوا إلا من استخدام المنصة في وضع «القراء فقط» مثل قراءة المنشورات ومشاهدة مقاطع الفيديو ومتابعة الحسابات. ليس من الواضح ما إذا كان سيكون هناك أي خيارات مجانية.

يعتبر ماسك أن فرض رسوم اشتراك جديدة على المستخدمين الجدد هو الحل الوحيد الذي يمكن التوصل إليه للتخلص من الروبوتات الآلية والحسابات المزيفة على المنصة.

منذ توليه إدارة المنصة في أكتوبر الماضي يسعى ماسك إلى تحفيز المستخدمين على الدفع مقابل خدمة محسنة، والتي تسمى الآن «إكس بريميوم»، حيث يختار بعض المستخدمين الآن دفع ثمانية دولارات شهريا مقابل خدمة الاشتراك في خدمة العلامة الزرقاء.

وأدت التغييرات السريعة التي قام بها ماسك بما في ذلك عمليات التسريح الجماعي للعمال وحل فرق الإشراف على المحتوى إلى قيام المعلنين بإيقاف الإعلانات على الخدمة.