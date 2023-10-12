  • Alwasat News
Atwasat

«ناسا»: الكويكب بينو يحتوي على الماء والكربون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 أكتوبر 2023, 09:54 صباحا
«ناسا»: الكويكب بينو يحتوي على الماء والكربون
جزء من عينة من كويكب بينو أحضرتها إلى الأرض المهمة «أوسايرس ريكس» التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا). (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت وكالة ناسا الأربعاء أن الكويكب بينو يحتوي على الماء والكربون، كما كان يأمل العلماء، كاشفة الصور الأولى للغبار والأجزاء السوداء من أكبر عينة كويكب جُلبت إلى الأرض على الإطلاق.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نيلسون في حدث أقيم في هيوستن إن «جزيئات الماء والكربون هي بالضبط نوع المادة التي أردنا العثور عليها»، مضيفا «هذه عناصر حاسمة في تكوين كوكبنا، وستساعدنا في تحديد أصل العناصر التي قد تؤدي إلى الحياة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأخذت مهمة «أوسايرس-ريكس» هذه العينة العام 2020 من الكويكب بينو، وعادت الكبسولة التي تحتوي على الحمولة الثمينة بنجاح إلى الأرض قبل ما يزيد قليلا على أسبوعين، وهبطت في الصحراء الأميركية.

وأقيمت العملية الدقيقة لفتح الكبسولة في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية في هيوستن. وقد أخفت العملية بعض المفاجآت.

وقالت إيلين ستانسبيري، كبيرة العلماء في مركز «جونسون» للفضاء، إنه بسبب وفرة المواد الموجودة خارج حجرة التجميع نفسها، لم يبدأ فتحها بعد،مضيفة «نأخذ وقتنا لمعالجة العينة بشكل منهجي، ونعتني بكل قطعة من (الكويكب) بينو بشكل صحيح».

وقبل هبوط الكبسولة، قدرت وكالة الفضاء الأميركية أنها تمكنت من التقاط حوالى 250 غراما من المواد الموجودة على الكويكب بينو، ما يزيد بكثير عن الكميات التي جمعتها بعثتان يابانيتان سابقتان من كويكبات أخرى، وسيتعين على ناسا - التي كانت هذه المناورة الأولى بالنسبة إليها- تأكيد هذا التقدير.

فكرة أولية عن تركيبة الكويكب بينو
يمكن تفسير المفاجأة السعيدة المرتبطة بهذه المادة الإضافية بحادثة وقعت عند جمع العينة، فبعد العملية مباشرة، أدركت ناسا أن غطاء حجرة التجميع لم يُغلق بنجاح، وجرى تأمين الشحنة من خلال نقلها كما هو مخطط إلى الكبسولة، لكن بسبب هذا التسرب، توقع العلماء العثور على بقايا خارج الحجرة في الصندوق الذي كانت موجودة فيه، وقد عُهد بهذا «الغبار الأسود» وهذا «الحطام»، على حد تعبير ناسا، إلى فريق تحليل سريع من أجل الحصول على فكرة أولية عن تركيبة الكويكب بينو، وفُحصت العينة باستخدام مجهر إلكتروني ماسح، وحيود الأشعة السينية، وقياسات بالأشعة تحت الحمراء.

ويُتوقع أن تتيح دراسة الكويكبات للعلماء فهما أفضل لتكوين المجموعة الشمسية، وكيف أصبحت الأرض صالحة للسكن.

-مسبار أميركي يقترب من الكويكب «بينو» لاستخراج عيّنات منه
-«أوزيريس ريكس» يقترب من «بينو»

ويعتقد بعض العلماء أن الكويكبات مثل بينو قد جلبت إلى الأرض مركبات سمحت في ما بعد بظهور الحياة.

وسيحتفظ بغالبية العينة لتدرسها الأجيال المقبلة بأدوات جديدة وأكثر كفاءة وللإجابة على الأسئلة العلمية الجديدة. وهذا ما حصل مع الصخور القمرية التي جُمعت خلال برنامج أبولو.

وتحليل الكويكب بينو قد يكون مفيدا في المستقبل. فهناك احتمال ضئيل (بنسبة واحد من 2700) أن يضرب الكويكب الأرض في العام 2182، وهو اصطدام سيكون كارثيا حال حدوثه، وبالتالي فإن معرفة تركيبته الدقيقة يمكن أن تساعد، إذا لزم الأمر، في حساب الاصطدام اللازم لحرف مساره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»

عضو بالكونغرس الأميركي: مصر «حذرت» إسرائيل قبل ثلاثة أيام من عملية «حماس»
الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»

الاتحاد الإنجليزي يتصدى لأخطاء الـ«VAR»
لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا

لاعب ريال مدريد «دياز» يختار تمثيل المغرب دوليًا بعد تجاهل إسبانيا
شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة

شعر وغناء ودعم نفسي.. فعالية «ثقافة الطفل» لدعم متضرري فيضان درنة
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»

ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور تحت القصف المستمر على قطاع غزة
«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»

«الأمن الداخلي» ببنغازي: ضربة موجعة لـ«خلية السلماني»
«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف

«تسييري بنغازي»: جماعات تخريبية دخلت المدينة لشق الصف
اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس

اليابان تعرض المساهمة في إعمار درنة.. وتعلن قرب استئناف عمل السفارة في طرابلس
جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»

جيش الاحتلال يعلن مقتل 169 جنديا وأسر 60 منذ بدء «طوفان الأقصى»
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها

الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ومسيّرات

الحوثي يحذر واشنطن من أي تدخل مباشر في العدوان على غزة ويهدد بإطلاق صواريخ ...
كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة

كاريكاتير خيري - الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة الأرض المحروقة في غزة
السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى

السيسي: مصر تأمل في حل القضية الفلسطينية ولن تسمح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)

صور جوية تظهر دمارًا هائلًا في غزة جراء استهدافها بالقصف الإسرائيلي (شاهد)
عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط

عدد الناجحين في امتحانات القبول الجامعية في إثيوبيا 3% فقط
شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية

شهادة تقدير لـ«جريدة الوسط» من وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
يعادل 3 أضعاف حجم البرازيل.. اتساع ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي
يعادل 3 أضعاف حجم البرازيل.. اتساع ثقب الأوزون فوق القطب الجنوبي
هل يمكن لـ«تشات جي بي تي» أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟
هل يمكن لـ«تشات جي بي تي» أن يساعد المستخدمين في العلاج النفسي؟
«تويوتا» تكشف تصميم مركبة مخصصة للتجول على سطح القمر
«تويوتا» تكشف تصميم مركبة مخصصة للتجول على سطح القمر
باحث أميركي يحيي ذكرى داروين في جزر غالاباغوس متقمصا شخصيته
باحث أميركي يحيي ذكرى داروين في جزر غالاباغوس متقمصا شخصيته
التلسكوب الأوروبي غايا يُكمل خريطة درب التبانة
التلسكوب الأوروبي غايا يُكمل خريطة درب التبانة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟...
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف «بيكسل»
«غوغل» تدمج تقنية الذكاء الصناعي في الجيل الجديد من هواتف ......
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة
منح نوبل الكيمياء لـ3 علماء في الولايات المتحدة...
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة
دراسة جديدة تقلب المعطيات بشأن مجرة درب التبانة...
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير
مرصد أوروبي: سبتمبر الماضي الأكثر حرا في العالم وبفارق كبير...
المزيد
«ناسا»: الكويكب بينو يحتوي على الماء والكربون
«ناسا»: الكويكب بينو يحتوي على الماء والكربون...
باستخدام الذكاء الصناعي.. علماء يطورون خوارزمية تكشف ألغاز الشيخوخة
باستخدام الذكاء الصناعي.. علماء يطورون خوارزمية تكشف ألغاز ......
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار «أوسايرس-ريكس»
ناسا تستعد للكشف عن أولى الصور من عينات كويكب جمعها مسبار ......
التلسكوب الأوروبي غايا يُكمل خريطة درب التبانة
التلسكوب الأوروبي غايا يُكمل خريطة درب التبانة...
باحث أميركي يحيي ذكرى داروين في جزر غالاباغوس متقمصا شخصيته
باحث أميركي يحيي ذكرى داروين في جزر غالاباغوس متقمصا شخصيته...
المزيد