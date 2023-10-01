«ميتا» ترغب في توسيع القاعدة الجماهيرية لبرامجها للذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أكّد مدير التكنولوجيا في شركة «ميتا» أندرو بوسورث، والتي أظهرت تأخراً عن شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في سيليكون فالي بمجال الذكاء الصناعي التوليدي، أنّ «غالبية سكان العالم سيختبرون أولى تجاربهم بهذا المجال في منصاتنا».

والأربعاء كشفت «ميتا» النقاب عن روبوتات للدردشة تضم أدوات يمكنها إنشاء صور ونصوص، والتفاعل مع المستخدم بلغة شائعة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتأتي هذه الإصدارات بعد أشهر تخللها سباق محموم بين الشركات، لتطوير أحدث جيل من الذكاء الصناعي.

ومن أبرز هذه الشركات «أوبن إيه آي»، مُبتكرة «تشات جي بي تي»، ومجموعتا «غوغل» و«مايكروسوفت» اللتان تتنافسان مع برامج مصممة لمساعدة البشر في إجراء أبحاث عبر الإنترنت، أو ليكونوا أكثر إنتاجية أو في تعليم أبنائهم.

وأكد أندرو بوسورث، في مقابلة مع وكالة «فرانس برس»، خلال المؤتمر السنوي للمطورين الذي تتولى «ميتا» تنظيمه، أنّ شركة التكنولوجيا الكبرى ليست متأخرة عن غيرها في مجال الذكاء الصناعي التوليدي.

«أردنا أن تكون النتائج مذهلة وسريعة»

وقال «ثمة أدوات مفيدة كثيرة بينها ستايبل ديفيوجن الذي يبتكر صوراً. لكنّ هذه البرامج تتطلب خبرة واسعة ويستغرق استخدامها وقتاً طويلاً»، مضيفا «أردنا أن تكون النتائج مذهلة وسريعة حتى على الهواتف الذكية .. عندما ينشئ المستخدمون صوراً رمزية مباشرة في الرسائل، إذ يمكن أن يطلبوا من البرنامج ابتكار صورة لقنفذ على دراجة أو أخرى تتمنى عيداً ميلاداً سعيداً لعدّاء في الماراثون».

وفي نوفمبر 2022، أي قبل أسبوعين من إطلاق «تشات جي بي تي»، طرحت «ميتا» روبوت للدردشة خاص بها ومتخصص في البحث العلمي.

ويمكن لهذا البرنامج المُسمى «غالاكتيكا» أن «يكتب مقالات» أو «يحلّ مسائل رياضية»، أو يخترع إجابات، إلا أنّ «ميتا» سحبته سريعاً من التداول.

وقال بوسورث «لو كان القرار لي لما كنت سحبته»، مضيفاً «لقد قلنا إنّ روبوت الدردشة الذي ابتكرناه قادر على قول أي شيء، وكانت الفكرة تتمثل تحديداً في مساعدة الباحثين لفهم هذه التكنولوجيا بشكل أفضل».

لكن بعد سنوات من الجدل في شأن الإشراف على المحتوى في منصاتها، بات لدى الشركة الأم لـ«فيسبوك»، مساحة أقل للخطأ من منافسيها «تشات جي بي تي»، و«بينغ» (من مايكروسوفت) و«بارد» (من غوغل).

حدود تحريرية للتطبيقات

وساعدت الدروس المستقاة من «غالاكتيكا» شركة «ميتا» على تحسين «لاما 2»، الإصدار الثاني من برنامجها لابتكار النصوص.

وعلى الشركات وضع حدود تحريرية للتطبيقات، إذ في حال أعطتها الحرية التامة في ابتكار النصوص فمن المحتمل أن تنشئ جملاً تنطوي على خطورة. أما إذا جرى تقييدها بشكل كبير، فستصبح مملة.

وبالنسبة إلى شخصياتها الافتراضية (مثل «بيكا»، وهي أم تهتم بصغيرها و«ماكس» الطاهي المساعد ذو الخبرة)، فيُرجح أن تبدي «ميتا» حذراً تجاهها في البداية، قبل أن «تعطيها حريتها مع الوقت»، على قول بوسورث.

وتوظّف بوسورث في فيسبوك عام 2006، ثم أنشأ سنة 2017 القسم الذي استحال «رياليتي لابز» المخصص للواقعين الافتراضي والمعزز والذي اشتهر في نهاية عام 2021 عندما بدّلت الشركة اسمها إلى «ميتا» رغبةً منها في التميّز في عالم «ميتافيرس».

وأثارت هذه الاستراتيجية سخرية وتعليقات محللين ومراقبين كثر، لأن التقدّم لم يكن بالسرعة المتوقعة.

وقال بوسورث مازحاً في شأن الصور الرمزية لمستخدمي «هوريزون وورلدز»، «كان ينبغي أن يكون لدينا أرجل بصورة أسرع».

وأقرّ بأن اعتماد هذه الشبكة الاجتماعية الافتراضية كان بطيئاً نوعاً ما، مضيفاً «لكن معظم الوقت الذي يقضيه المستخدم في الواقع الافتراضي بات للتواصل الاجتماعي».

وركزت «ميتا» الأربعاء على الواقع «المختلط». فنظاراتها المتصلة الجديدة تتيح للمستخدمين مثلاً أن يبثوا مباشرة ما يرونه.

أما خوذتها «كويست 3» الجديدة البالغ سعرها 500 دولار، فباتت تدير بصورة أفضل التنقل بين البيئة المادية والعالم الغامر.

أول خوذة للواقع المختلط

ويتطلب إنشاء تفاعلات قريبة من الواقع افتراضياً أو في العالم الحقيقي، عدداً كبيراً من المفاضلات بين التكنولوجيا والتكاليف.

وطوّرت شركة «آبل» أول خوذة للواقع المختلط خاصة بها، تتمثل بجهاز فائق التطور سيُباع لقاء 3500 دولار في أوائل عام 2024.

وقال بوسورث باسماً «أستطيع تصنيع خوذة مماثلة. لكننا لا نعتقد أنها ستتيح لمطورينا الوصول إلى عدد كافٍ من المستخدمين يخوّلها أن تكون ذات جدوى».