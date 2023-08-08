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بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في مأزق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 12:51 مساء
بعد اعتقال امرأة سوداء بالخطأ.. تقنية التعرف على الوجوه تضع الشرطة الأميركية في مأزق
تجربة برمجيات للتعرف على الوجوه في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، 10 يناير 2019. (أ ف ب)
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يثير استخدام تقنية التعرف على الوجه من جانب الشرطة الجدل مجددا في الولايات المتحدة بعد شكوى من امرأة سوداء قُبض عليها في فبراير وأُطلقت بعد عشر ساعات على خلفية جريمة لم ترتكبها.

وقدمت بورتشا وودروف، وهي من سكان ولاية ميشيغن في شمال الولايات المتحدة، شكوى بتهمة الاعتقال الاعتباطي الأسبوع الماضي ضد سلطات مدينة ديترويت والشرطة المسؤولة عن التحقيق في قضية سرقة سيارة باستخدام العنف، وفق وكالة «فرانس برس».

وهذه المرأة التي اشتبهت بها السلطات بعد عملية بحث باستخدام برنامج للتعرف على الوجوه، أمضت «حوالي 11 ساعة واقفة أو جالسة على مقعد خرساني» في مركز الشرطة، عندما كانت حاملا في شهرها الثامن، وفق الشكوى. بعد 15 يوما، في مارس، أسقطت المحكمة التهم الموجهة إليها لعدم كفاية الأدلة.

اتهام شرطة ديترويت بانتهاك حقوق مرأة سوداء
وقال محامو وودروف في نص الدعوى: «بالنظر إلى العيوب المعروفة في تقنيات التعرف على الوجه، والتي تميل إلى الخطأ، انتهكت شرطة ديترويت حقوق المدعية من خلال الفشل في حمايتها من الأخطاء المتوقعة وعواقبها».

وتثير هذه التقنية المعتمدة على الذكاء الصناعي انتقادات منذ سنوات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان. ويندد هؤلاء خصوصا بارتكاب الخوارزميات، المدربة من مجموعات يغلب عليها أشخاص من ذوي البشرة البيضاء، أخطاء متزايدة بحق السود.

في حالة بورتشا وودروف، استخدمت الشرطة لقطات مسجلة بكاميرا مراقبة في محطة وقود. وقالت وودروف للشرطة التي حضر عناصرها إلى منزلها يوم 16 فبراير مع مذكرة توقيف «سرقة سيارة بقوة السلاح؟ هل تمزحون؟ ألا ترون أنني حامل في الشهر الثامن؟». ولكن على الرغم من احتجاجات طفليها وخطيبها ووالدتها التي جرى الاتصال بها عبر الهاتف، «جرى اقتيادها وتفتيشها وتقييد يديها أمام عائلتها وجيرانها»، وفق الشكوى.

بعد تمضية يوم في مركز الشرطة، ذهبت إلى المستشفى وتبيّن أنها تعاني «انخفاضا في معدل ضربات القلب بسبب الجفاف، وعلمت (هناك) أنها تعاني من تقلصات بسبب الإجهاد الذي تعرضت له».

وتلقي الشكوى باللوم على الشرطة لعدم «وضع القواعد المناسبة لاستخدام هذه التكنولوجيا» وعدم وجود «تدريب مناسب لموظفيها»، ما «يكشف عن عدم اكتراث متعمد تجاه الضرر المحتمل الذي يتعرض له الأشخاص الذين يجرى التعرف عليهم (كمشتبه بهم) عن طريق الخطأ».

في الولايات المتحدة، وفي مواجهة ضغوط الجمعيات الحقوقية، أوقفت مجموعات كبيرة مثل «أمازون وميكروسوفت وآي بي إم وغوغل»، موقتا على الأقل، بيع برامج التعرف على الوجه للشرطة.

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